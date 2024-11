Grevă la The New York Times, chiar înaintea alegerilor cruciale de marți

Sindicatul echipei tehnice de la prestigioasa publicație The New York Times a anunțat luni dimineață că a intrat oficial în grevă, acuzând practici incorecte de muncă, cu doar o zi înainte de alegerile prezidențiale decisive din SUA, relatează NBC News.

Sindicatul a explicat, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, că a dat conducerii „luni de preaviz cu privire la termenul nostru de grevă”, dar, în cele din urmă, „compania a decis că membrii noștri nu sunt suficient de valoroși astfel încât (conducerea) să fie de acord cu un contract echitabil și să înceteze să comită practici de muncă neloiale”.

We are on ULP strike. We gave @nytimes management months of notice of our strike deadline, we made ourselves available around the clock, but the company has decided that our members aren’t worth enough to agree to a fair contract and stop committing unfair labor practices. pic.twitter.com/jYlANW1ruw