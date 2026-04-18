Grindeanu a vorbit despre „direcția pe care PSD va merge”, după ultima ședință a partidului înainte de votul prin care vrea să-l dea jos pe Bolojan

PSD a încheiat astăzi seria de opt întâlniri regionale, organizate înainte de ședința din 20 aprilie, când social-democrații vor vota dacă să continue guvernarea alături de Ilie Bolojan.

„În acest moment, este cât se poate de clar că există o direcţie pe care PSD va merge şi anume este evident că, aşa cum suntem acum, în situaţia în care ne aflăm lucrurile nu mai pot continua”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută la Timișoara, unde a avut loc ultima întâlnire regională a PSD.

El a mai spus că a prezentat „toate scenariile posibile ce pot urma după votul pe care PSD îl va da”.

„Această prezentare a fost detaliată, astfel încât toţi cei care vor vota să voteze în cunoştinţă de cauză, într-un mod raţional, într-un mod lucid şi nu emoţional. Este o perioadă în care este foarte multă emoţie în politică. Nu despre asta e vorba la votul nostru de luni”, a adăugat preşedintele PSD.

În ultimele zile, Sorin Grindeanu și-a întârit atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan, în pregătirea votului de luni. „Ai ajuns premier cu voturile PSD. Aproape jumătate. Nu ajungeai premier doar dacă erai preşedintele PNL care a luat 14%. Şi atunci decent este să ţii cont de toată lumea din această coaliţie. Ceea ce nu s-a întâmplat”.

PSD face numărătoarea inversă până la vot

Luni, 20 aprilie, de l ora 17.00, aproximativ 5.000 de membri ai PSD se reunesc într-o ședință pentru a vota dacă îl mai susțin pe Bolojan în fruntea Guvernului. „Momentul adevărului” este numele dat de PSD evenimentului, potrivit mai multor mesaje postate de lideri ai partidului pe rețelele de socializare.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

Dacă, după retragerea sprijinului politic, premierul nu-și va da demisia până la ședința de Guvern care are loc de obicei joia, unul dintre principalele scenarii luate în calcul de social-democrați este retragerea miniștrilor din Guvern.

Bolojan: „S-ar dori un premier tip marionetă”

De partea cealaltă, premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona indiferent de rezultatul votului din PSD.

„S-ar dori, probabil, să existe un premier tip marionetă, ca unii să fie cu răspunderea, alții cu trasul sforilor prin spate. Eu îmi asum răspunderea. Gândiți-vă că această criză care se prefigurează e ca și când te-ai apuca să îți descoperi casa în toamnă fără să ai țigle și lemne pentru a reface acoperișul”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-un interviu la RRA.

După consultarea PSD, PNL se va reuni într-o ședință pentru a stabili următorii pași. Cu aproape o lună înainte de votul din PSD, atât PNL, cât și USR au decis că, dacă PSD va crea o criză guvernamentală prin răsturnarea actualului Guvern, atunci partidele nu vor mai negocia un viitor guvern cu social-democrații.