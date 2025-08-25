Guvernul Rusiei vrea ca rușii să își limiteze voluntar accesul la „informații potențial periculoase” de pe internet

O vârstnică își verifică telefonul în timp ce se plimbă prin Piața Roșie din Moscova, FOTO: Shutterstock

Guvernul rus a instruit agențiile relevante să dezvolte un mecanism de „consimțământ voluntar” pentru locuitorii țării în vederea autorestricționării accesului acestora la „informații potențial periculoase” de pe internet, relatează Meduza.

Măsura a fost cuprinsă în planul de acțiune pentru implementarea conceptului de combatere a infracționalității cibernetice. Documentul a fost publicat pe 20 august, dar presa rusă abia acum i-a acordat atenție.

Propunerile pentru dezvoltarea unui astfel de mecanism trebuie depuse de Ministerul Dezvoltării Digitale, Ministerul Culturii, Roskomnadzor (n.r. autoritatea rusă pentru monitorizarea media), Rosmolodezh (autoritatea pentru problemele tinerilor) și „organele executive federale interesate”. Termenul limită de implementare din document este stabilit pentru al treilea trimestru al anului 2027.

Site-ul de investigații Meduza notează că nu este clar cum ar putea funcționa acest mecanism. Descrierea din document precizează doar că el se referă la informații a căror accesare nu este restricționată pe teritoriul Rusiei. Documentul nu specifică ce tip de informații sunt „potențial periculoase”, dacă distribuirea lor nu este ilegală.

Însă planul de implementare a conceptului prevede ca operatorii de telecomunicații să fie obligați să notifice agențiile de aplicare a legii „cu privire la cazurile de identificare a semnelor unei infracțiuni comise cu ajutorul tehnologiilor digitale”. La această măsură ar trebui să lucreze inclusiv FSB, serviciul de securitate al statului rus, alături de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Digitale și Roskomnadzor.

Internetul a intrat în colimatorul autorităților ruse

Autoritățile ruse au restricționat în ultimele luni accesul la internet mobil în numeroase regiuni ale țării pe fondul atacurilor ucrainene cu drone și a îngrijorărilor că serviciile ucrainene de informații ar putea organiza un nou atac precum cel care a lovit flota rusă de bombardiere strategice mai devreme în cursul acestui an.

Luna aceasta autoritățile ruse au restricționat inclusiv apelurile pe WhatsApp și Telegram – o aplicație de mesagerie care se bucură de o popularitate uriașă în Rusia.

La câteva zile după luarea acestei măsuri guvernul de la Moscova a emis o ordonanță prin care Max, o aplicație de mesagerie creată de autoritățile ruse, va deveni obligatorie pentru toate telefoanele și celelalte dispozitive mobile vândute în Rusia.

Măsura va intra în vigoare de la data de 1 septembrie 2025.

Toate aceste noi măsuri au venit după ce Rusia a implementat deja o cenzură amplă a internetului imediat după declanșarea invaziei în Ucraina în februarie 2022, mergând până în a interzice rețelele de socializare disponibile în Occident.