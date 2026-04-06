Harta frontului din Ucraina s-a schimbat considerabil. Contraofensiva trupelor Kievului și avertismentul generalului Sîrskîi

Oleksandr Sîrskîi, la un briefing despre operațiunile defensive din sectorul Dobropillia, 4 noiembrie 2025, lângă Pokrovsk, Donețk, Ucraina.

Ucraina a recâștigat controlul asupra unui teritoriu de 480 de kilometri pătrați (185 mile pătrate) în părțile de sud-est și de est ale frontului, începând de la sfârșitul lunii ianuarie, a anunțat șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, adăugând totuși că trupele ruse își continuă ofensiva de primăvară, scrie luni Reuters.

După o vizită pe linia frontului, Sîrskîi a afirmat că Ucraina a recâștigat controlul asupra a opt localități din regiunea Dnipropetrovsk, din estul țării, și a patru localități din regiunea Zaporojie, din sud-est.

În ciuda acestor succese ale armatei Kievului, forțele ruse își continuă ofensiva de primăvară, a manționat generalul.

„Trupele ruse nu renunță la planurile lor de operațiuni ofensive suplimentare și își regrupează forțele și echipamentele disponibile”, a scris Sîrskîi, într-un mesaj publicat duminică noapte, pe aplicația de mesagerie Telegram.

„În pofida pierderilor semnificative de personal și echipament militar, invadatorii urmăresc să cucerească mai mult teritoriu ucrainean și să stabilească o «zonă tampon» în regiunea Dnipropetrovsk”, a mai afirmat șeful armatei ucrainene.

Trupele ucrainene au reușit să mențină liniile defensive, a dat el asigurări.

Zelenski: Cea mai bună situație pe linia frontului din ultimele 10 luni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, săptămâna trecută, că situația de pe linia frontului pentru Ucraina este în prezent cea mai bună începând de la jumătatea anului trecut.

„Ofensiva pe care o planificau pentru luna martie a fost oprită de acțiunile forțelor noastre armate. De aceea, rușii vor intensifica acum pur și simplu operațiunile de asalt”, a afirmat liderul de la Kiev, într-o declarație publicată vineri de biroul său de presă.

Zelenski a adăugat că i-a invitat pe negociatorii americani să viziteze Kievul în cadrul unei întâlniri online la începutul săptămânii și că a primit „semnale pozitive” ca răspuns la propunerea lui.

„În general, linia frontului rezistă… Situația este complexă, dar este cea mai bună din ultimele 10 luni”, potrivit datelor serviciilor de informații ucrainene și britanice, citate de Zelenski.

Contraatacurile Kievului zădărnicesc acțiunile rușilor

„Contraatacurile ucrainene în direcțiile (localităților) Huliaipole și Oleksandrivka continuă să pună comandamentul militar rus în fața unor dileme pe care forțele ruse, suprasolicitate, par să nu le poată rezolva”, a transmis luni, în evaluarea sa zilnică, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), o organizație non-profit cu sediul la Washington.

Trupele ruse au continuat să câștige teren în regiunea Donețk din est, avansând în nordul orașului Pokrovsk, un nod logistic cheie, a afirmat săptămâna trecută Ministerul Apărării de la Moscova, citat de presa de stat rusă.

Bătălia pentru Pokrovsk se desfășoară cu intensitate de la jumătatea anului 2024 în coace, pe măsură ce armata rusă încearcă să-și consolideze controlul asupra regiunii Donețk.

Sîrskîi a precizat în mesajul său că a vizitat și zona Pokrovsk și a dat ordin pentru trimiterea de muniții suplimentare și alte provizii care să consolideze trupele ucrainene de pe acel sector de front.

În contextul blocării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului, Ucraina și-a intensificat, de asemenea, campania de lovituri la distanță asupra infrastructurii petroliere ruse.

În ultimele două săptămâni, trupele ucrainene au vizat porturile ruse de la Marea Baltică și infrastructura petrolieră din regiunea Leningrad.

Armata rusă pierde teren

Un eșec dur pentru armata rusă a fost consemnat într-o analiză recentă făcută de AFP, pe baza datelor ISW.

Trupele Moscovei nu au înregistrat niciun câştig teritorial în Ucraina în luna martie, o premieră din septembrie 2023, retrăgându-se chiar în unele locuri în faţa forţelor Kievului, conform analizei citate.

Armata rusă a încetinit înaintarea de la sfârşitul anului 2025 sub efectul contraofensivelor din sud-estul ţării, cucerind 123 de kilometri pătrați în februarie, ceea ce constituie deja cea mai mică avansare din aprilie 2024.

ISW a atribuit această încetinire a armatei ruse din ultimele luni contraofensivelor ucrainene, dar şi „interdicţiei impuse Rusiei de a utiliza terminalele Starlink în Ucraina” şi „eforturilor Kremlinului de a restricţiona accesul la Telegram”.

Aplicaţie de mesagerie, foarte populară în Rusia, inclusiv pe front, este aproape inutilizabilă în ultimele luni din cauza blocajelor impuse de autorităţi, în timp ce Moscova îşi încurajează activ cetăţenii să opteze pentru platforma Max, pe care puterea o promovează ca „mesagerie naţională”.

La fel ca în februarie, Rusia a cedat teren pe porţiunea sudică a liniei frontului, între regiunile Doneţk şi Dnipropetrovsk. În această zonă, Rusia a pătruns pentru prima dată în iunie 2025 şi ocupa peste 400 de kilmetri pătrați la sfârşitul lunii ianuarie. Această zonă de control s-a redus la 200 de kilometri pătrați în februarie, apoi la 144 de kilometri pătrați în martie.