HBO a anunțat un sezon 3 pentru serialul popular „The Last of Us”, cu câteva zile înainte de revenirea sa în streaming

Pedro Pascal si Bella Ramsey in The Last of us, Foto: HBO MAX / Planet / Profimedia

HBO a anunțat joi că aclamatul său serial „The Last of Us” va avea și un al treilea sezon, dezvăluirea venind cu doar patru zile înaintea lansării sezonului doi.

„În primul sezon, am spus povestea unei pandemii, temându-ne că oamenii se vor plictisi” de subiect și-a amintit recent actorul Gabriel Luna, care îl interpretează în serial pe Tommy, fratele protagonistului Joel, jucat de Pedro Pascal. „Dar cred că experiența pe care au avut-o toți le-a oferit un punct de plecare pentru ceea ce făceam”, a mai spus el.

Cum al doilea sezon abia urmează să aibă premiera în streaming pe platforma Max luni, 14 aprilie, HBO nu a oferit niciun fel de detalii despre direcția în care o va lua sezonul 3 al serialului bazat pe popularul joc video cu același nume sau când ar urma să apară acesta.

Știm însă că acțiunea sezonului doi are loc la cinci ani după evenimentele din primul sezon, când Joel și Ellie sunt atrași în conflict „și într-o lume și mai periculoasă și imprevizibilă decât cea pe care au lăsat-o în urmă”, potrivit descrierii oficiale publicate de HBO.

Serialul „The Last of Us” a fost un succes major pentru HBO

Lansat în ianuarie 2023, primul sezon al The Last of Us are pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes o rată a aprobării de 96% din partea criticilor de film, bazată pe 486 de recenzii cu un scor mediu de 8,75 din 10.

Pe Metacritic, a obținut o medie ponderată de 84 din 100, bazată pe 44 de recenzii ale criticilor de film, indicând „aclamare universală.” Mulți critici l-au considerat cea mai bună adaptare a unui joc video, Mark Delaney de la GameSpot numindu-l „începutul unei noi ere” pentru gen.

Interpretările actorilor din primul sezon au fost larg apreciate, criticii remarcând în special „chimia” dintre Pascal și actrița Bella Ramsey, care a dezvăluit într-un interviu acordat luna trecută că a fost diagnosticată cu autism în timpul filmărilor.

Episodul de debut a avut 4,7 milioane de telespectatori în Statele Unite în prima noapte, incluzând aici atât vizionările la TV, cât și cele în streaming pe acum defuncta HBO Max.

A fost al doilea cel mai mare debut pentru HBO din ultimii 13 ani, în spatele doar a House of the Dragon. Numărul total de vizionări a crescut la aproape 40 de milioane în decurs de două luni.

Nume noi pentru noul sezon al serialului „The Last of Us”

Cum criticii de film au avut ocazia să sezonul doi al serialului înainte de premiera sa pentru publicul larg, acesta a fost deja lăudat de critici pentru povestea sa „superbă și chinuitoare” (Variety) și „strălucitoare și frumoasă” (IndieWire).

Jocul actoricesc a fost numit „impecabil” (USA Today) și „acțiunea uluitoare” (The Hollywood Reporter). Empire sărbătorește noul sezon ca fiind „televiziune la apogeu”, în timp ce Collider l-a considerat deja „unul dintre cele mai bune sezoane de televiziune din 2025”.

Per total însă, sezonul 2 al The Last of Us are o rată a aprobării din partea specialiștilor de 92% pe agregatorul Rotten Tomatoes, ușor mai mică decât pentru primul.

În afară de Pascal, Ramsay și Luna, în rolul din primul sezon va reveni și actrița Rutina Wesley, care o joacă pe Maria, o lideră a supraviețuitorilor din Jackson și soția însărcinată a lui Tommy.

Acestora li se vor alătura nume noi precum Kaitlyn Dever ca Abby, Isabela Merced ca Dina, Young Mazino ca Jesse, Ariela Barer ca Mel, Tati Gabrielle ca Nora, Spencer Lord ca Owen, Danny Ramirez ca Manny și Jeffrey Wright ca Isaac. Legendara actriță Catherine O’Hara este va avea de asemenea un rol recurent.