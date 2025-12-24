Horațiu Potra, fiul și nepotul său, rămân după gratii de sărbători. Voiau să scape de închisoare în Ajunul Crăciunului

Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii pentru încă 30 de zile, după ce miercuri cererile lor pentru o măsură mai blândă au fost respinse de Instanța supremă.

Cei trei au fost scoși din arest și duși la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde au încercat să îi convingă pe magistrați să fie lăsați în arest la domiciliu sau în stare libertate, potrivit Antena 3 CNN și Digi 24.

Solicitările lor au fost respinse de către magistrații Instanței supreme, care au fost de acord cu procurorii că cei trei reprezintă pericol public și trebuie să rămână după gratii.

Potra, fiul și nepotul său vor putea cere o eventuală eliberare la finalul lunii ianuarie.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. El a fost adus în țară două luni mai târziu.

Liderul mercenarilor a fost trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

În ziua în care a trimis dosarul în judecată, procurorul general Alex Florența a declarat că autoritățile române au informații că acesta face demersuri pentru a obține azil în Federația Rusă.

Horațiu Potra a cerut să fie repatriat din Dubai în România pentru a participa la proces, a declarat anterior avocatul său, Șerban Moga pentru HotNews.

„Dorește să revină în țară și să participe la proces și să-și dovedească nevinovăția în țară. Au fost depuse niște formalități în Emiratele Arabe. Nu va avea loc un proces de extrădare pentru că nu dorește domnul Potra, preferă să revină în țară și să-și dovedească nevinovăția”, a declarat atunci Moga pentru HotNews.