VIDEO Ilie Bolojan prezintă bilanțul la 100 de zile de mandat. Conferință de presă în scurt timp

Premierul Ilie Bolojan va susține în scurt timp o conferință de presă în care va prezenta principalele măsuri luate în cele 100 de zile de când îndeplinește funcția de prim-ministru.

HotNews va transmite LIVETEXT principalele declarații ale premierului Bolojan

100 de zile de mandat

Ilie Bolojan conduce guvernul din 23 iulie când a depus jurământul în fața președintelui la Palatul Cotroceni. Guvernul Bolojan a fost învestit în Parlament în cadrul unei ședințe boicotate de AUR, POT și SOS.

Principala preocupare a guvernului în această perioadă a fost adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare în încercarea de a reduce deficitul bugetar.

Pe 7 iulie Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului pentru pachetul de măsuri fiscale care prevede majorări de taxe, cea mai importantă fiind creșterea TVA de la 19% la 21%, precum și înghețarea pensiilor și salariilor în sectorul public în anul 2026. Acest prim pachet a intrat în vigoare pe 25 iulie când a fost promulgat de președintele Nicușor Dan.

Pachetul 2 de măsuri fiscale a fost împărțit în 5 pachete diferite pentru care guvernul și-a sumat răspunderea în Parlament. Patru dintre acestea, inclusiv proiectul care reformează pensiile magistraților, se află în acest moment pe masa Curții Constituționale. Actualul termen de pronunțare este 8 octombrie. Singurul proiect care a trecut de controlul CCR și așteaptă promulgarea este cel care prevede reorganizarea ANCOM, ANRE și ASF.

Din parchetul 2 trebuie să facă parte și un proiect de lege privind administrația locală, dar acest pachet a fost blocat de neînțelegerile din coaliția de guvernare între premier și PSD.

Ultima măsură importantă luată de către guvernul Bolojan a fost adoptarea pe 1 octombrie a rectificării bugetare. Rectificarea bugetară va aduce 3 miliarde de lei la buget în acest an, potrivit proiecțiilor Ministerului de Finanțe.