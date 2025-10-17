Ilie Bolojan, despre cauza tragediei din Rahova. „În mod cert a fost o scăpare de gaz. Cineva a redeschis sigiliul”

„Atunci când se întâmplă astfel de tragedii, constatăm că o mică parte din locuinţe sunt asigurate”, a spus premierul Ilie Bolojan în prima sa reacţie după explozia din Rahova, într-un interviu la Radio România Actualităţi. El a explicat şi care au fost evenimentele care ar fi putut duce la tragedie.

„În mod cert a fost o scăpare de gaz”, a spus premierul Ilie Bolojan în interviul de la RRA. El a explicat şi care este responsabilitatea furnizorului, respectiv a asociaţiei de proprietari şi a spus că e probabil ca explozia să fi fost generată de faptul că o persoană a rupt sigiliul Distrigaz care oprea alimentarea în întreg blocul.

„Până la limita de proprietate a blocului, responsabilul pentru reţeaua de gaz era concesionarul din sectorul respectiv, compania Distrigaz. De la limita de proprietate spre interior, pentru toate utilităţile, este responsabilă asociaţia de proprietari”, a explicat premierul.

El a spus că scăpările de gaz au fost în interiorul blocului, iar Distrigaz a fost sesizat şi a venit la faţa locului cu o zi înainte, pentru a opri alimentarea cu gaz.

„Din înregistrările care sunt făcute la dispeceratele operatorului Distrigaz, ei au fost sesizaţi că este o problemă, s-au dus acolo cu o zi înainte, au constatat că într-adevăr sunt probleme în interior, au oprit alimentare cu gaz a acelui bloc, au sigilat componenta care blochează. Au fost sunaţi şi în dimineaţa asta, s-au dus din nou acolo, au constatat că sigiliul nu mai este la locului lui. Deci e foarte probabil ca cineva să fi intervenit şi să fi redeschis practic alimentarea în interiorul blocului. Imediat după ce echipa a fost acolo, s-a generat această explozie”, a spus Ilie Bolojan.

Contradicții între autorități

Secretarul de stat din MAI, Raed Arafat, și Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie (ANRE) au prezentat variante diferite privind cele întâmplate.

„Pompierii au închis alimentarea cu gaz până au ajuns reprezentanții Distrigaz”, a spus Raed Arafat într-o conferință de presă la sediul MAI. Asta după explozie. Dar ANRE comunicase oficial că Distrigaz a ajuns înainte de explozie și a constatat sigiliul rupt.

Într-un comunicat, ANRE susține că Distrigaz a închis joi gazul, dar vineri, când a ajuns înainte de explozie în urma unei alte reclamații, a găsit sigiliul rupt. Și apoi a fost explozia, a spus ANRE.

Tot vineri, la aproximativ o oră după comunicatul ANRE, Raed Arafat a avut o conferință de presă. El a negat că Distrigaz a venit înainte de explozie și a constatat că sigiliul era rupt. Constatarea sigiliului rupt a venit, așadar după explozie, conform datelor prezentate de Arafat.

