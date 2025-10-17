Ilie Bolojan, despre explozia din Rahova: Peste 400 de persoane locuiau în acel bloc. Premierul promite sprijin de la guvern în funcție de cât de asigurate erau locuințele

Peste 400 de persoane locuiau în blocul din Sectorul 5 din București unde a avut loc vineri o explozie, iar primele estimări arată că blocul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Radio România Actualităţi. Premierul a spus că guvernul va acorda sprijin financiar în funcție de cât de asigurate erau locuințele, așa cum s-a făcut recent în urma inundațiilor masive din Suceava și Neamț.

„Sunt afectate câteva sute de persoane, probabil peste 400 de persoane care locuiau în bloc. Ceea ce trebuie făcut este pe de o parte, în condițiile în care blocul poate fi reabilitat există programe de sprijin la Ministerul Dezvoltării, iar în condițiile în care nu mai poate fi reabilitat trebuie să vedem care era situația asigurărilor în apartamentele din acel bloc”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a avertizat în acest context cu privire la numărul mic de locuințe asigurate din România, făcând trimitere la inundațiile masive care au avut loc la sfârșitul lunii iulie în Suceava și Neamț.

„Din păcate pentru că ani de zile nu am instituit o cultură și nu am pus în practică măsuri care să genereze asigurarea locuințelor din România, atunci când se întâmplă astfel de tragedii, când avem situații cum au fost cele de la Broșteni din Suceava, constatăm că o mică parte din locuințe sunt asigurate”, a declarat Bolojan.

„Încercăm să-i susținem mai puternic pe cei care se asigură”

Premierul a amintit că pentru ajutorarea sinistraților din Suceava și Neamț, Guvernul a acordat sprijin financiar în funcție de gradul de asigurare a locuințelor.

„Am încercat inclusiv prin schemele de sprijin pe care le-am stabilit ulterior, acum o luna și jumătate, să susținem într-o pondere mai mare locuințele care sunt asigurate ca și prin acest semnal pe care-l dăm de acordare a sprijinului să-i susținem mai puternic pe cei care se asigură – atât pe cei care-și fac asigurările pentru toate situațiile, cât și pe cei care-și fac asigurări obligatorii în așa fel încât în cazul unor accidente de genul acesta, al unor furtuni sau fenomene naturale care ar distruge locuințele ei sa fie despăgubiți integral indiferent de situația asigurării. Asta vom încerca și în acest caz, să susținem locuitorii de acolo. Vedem câți sunt asigurați, cum sunt asigurați în așa fel încât să putem lua masurile în perioada următoare”, a declarat premierul.

Bolojan a subliniat faptul că sprijinul guvernului vine în completarea despăgubirii pe care o dau asigurătorii.

„Dacă toate locuințele din România sau cea mai mare parte ar face aceste asigurări obligatorii s-ar crea un fond suficient de mare care să acopere astfel de situații și cu sprijinul guvernamental care ar fi asigurat complementar în astfel de evenimente tragice oamenii ar putea fi despăgubiți aproape în totalitate”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ce legătură are explozia cu asigurarea obligatorie a locuințelor

Proprietarii de locuințe din România sunt obligați prin lege să-și asigure casele împotriva a trei riscuri naturale: inundații, cutremur și alunecări de teren, asigurare care costă 50 de lei pe an în cazul caselor din chirpici și 130 de lei pe an în cazul caselor rezistente ori apartamente.

În schimbul acestor bani, dacă locuința este afectată de inundații, cutremure sau alunecări de teren, păgubiții pot primi până la 50.000 de lei și respectiv 100.000 de lei în funcție de tipul locuinței.

În cazul tragediei din Sectorul 5, blocul a fost afectat de o explozie, un risc ce este acoperit doar printr-o asigurare facultativă a locuinței.

Cele două tipuri de asigurări de locuințe sunt însă interconectate. Potrivit legii, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD împotriva celor trei riscuri naturale de inundații, cutremur și alunecări de teren.

Câte locuințe afectate erau asigurate împotriva exploziei

Din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate de explozia care a avut loc vineri într-un bloc din Sectorul 5 din București aveau o asigurare facultativă împotriva exploziei, a anunțat vineri UNSAR (Uniunea națională a societăților de asigurare).

Explozia este un risc de bază acoperit de polițele de asigurare facultativă a locuinței. În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD.

Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

Explozie într-un bloc din Rahova

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit, după o explozie puternică care s-a produs vineri dimineață. Raed Arafat a precizat că blocul riscă să se prăbușească motiv pentru care s-a dispus evacuarea completă a tuturor locatarilor. În bloc rămân doar pompierii care caută posibile victime prinse sub dărâmături.

Trei persoane au decedat în urma exploziei, potrivit unui bilanț preliminar prezentat de autorități. Cel puțin 13 persoane au fost rănite și sunt internate în șase spitale din Capitală.

