Ilie Bolojan le-a spus universităților că „trebuie să facem economii” / Răspunsul rectorilor 

Universitățile trebuie să participe la „efortul de reducere a cheltuielilor publice”, a cerut premierul Ilie Bolojan într-o întâlnire pe care a avut-o la Palatul Victoria cu Consiliul Național al Rectorilor (CNR). Cu această ocazie, Bolojan le-a spus rectorilor că proiectul care reduce cheltuielile administrației publice locale vizează și universitățile.

„Discuțiile s-au axat pe construcția bugetului și pe participarea învățământului universitar la efortul de reducere a cheltuielilor publice prevăzută de proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale. Acest proiect se află în procedura transparenței decizionale”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă după ședința de marți.

Este vorba, mai precis, de reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal, prevăzută în proiectul de lege pentru toate instituțiile publice și exceptată doar pentru învățământul preuniversitar, conform Edupedu.ro.

Premierul Bolojan le-a explicat rectorilor prezenți la întâlnire că în proiectul de lege care reduce din cheltuielile administrației centrale și locale vizează măsuri și în învățământul universitar. Aceste măsuri „au scopul de a continua reducerea cheltuielilor bugetare structurale, în acest context economic dificil, în care România trebuie să diminueze deficitul bugetar”.

Ce i-au spus rectorii premierului Ilie Bolojan

Printre cei care au participat la discuțiile de la guvern se numără Sorin Cîmpeanu (președinte CNR și rector la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București), Marian Preda (rector al Universității din București) și Marilen Pirtea (vicepreședinte CNR și rector al Universității de Vest din Timișoara, precum și una dintre variantele luate în calcul pentru funcția vacantă de ministru al Educației). Din partea Ministerului Educației a participat secretarul de stat Gigel Paraschiv.

Daniel David, care a revenit la funcția de rector al Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca după ce a demisionat din fruntea Educației, a lipsit.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții CNR și-au arătat „disponibilitatea de a participa la efortul de reducere a cheltuielilor bugetare și au precizat că deja au făcut reduceri semnificative în cursul anului 2025 (prin creșterea normei didactice și reducerea implicită a unui număr considerabil de posturi didactice, prin diminuarea tarifelor la plata cu ora și alte măsuri specifice)”, precizează Guvernul.

Rectorii au cerut în schimb ca măsurile luate să fie adaptate la realitățile din sistem și să respecte autonomia universitară.

„A fost discutat și stadiul derulării proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, aflate în curs de implementare la nivelul instituțiilor de învățământ superior”, conform comunicatului de presă.

Un nou grup de lucru la Guvern

La propunerea premierului Ilie Bolojan se va forma un grup de lucru la Ministerul Educației și Cercetării (condus interimar tot de Ilie Bolojan) pentru a analiza „finanțarea sistemului de învățământ superior” în contextul în care guvernul lucrează acum la bugetul pentru anul 2026.

„Sistemul de învățământ este coloana vertebrală pentru dezvoltarea țării. Trebuie să facem economii, dar să lăsăm ca acest domeniu important pentru România să se dezvolte în anii următori”, a menționat premierul Bolojan citat în comunicat.

Premierul a adăugat că trebuie analizate și alte aspecte „legate de creșterea calității învățământului”: „Corelarea mai bună cu realitățile economice, dezvoltarea proiectelor de cercetare aplicată și introducerea unui sistem de trasabilitate, care să arate ce domenii profesionale urmează absolvenții de învățământ superior raportat la domeniul educațional absolvit”.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis în 14 ianuarie pentru HotNews că Guvernul infirmă „categoric” intenția Executivului de a adopta măsuri precum reducerea locurilor bugetate pentru studenți sau comasarea unor universități.

HotNews relatase anterior, citând surse apropiate de discuțiile privind sistemul de educație, că Executivul plănuiește în anul 2026 noi modificări în sistemul de învățământ, cu scopul de a face economii la bugetul de stat. Conform surselor citate, măsurile urmau să vizeze în special în zona universitară.