Ilie Bolojan, prima reacție publică despre afaceristul vasluian. Premierul povestește cum a ajuns Bogos în biroul lui

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că omul de afaceri Fănel Bogos a fost la el în audiență la solicitarea președintelui PNL Vaslui, Mihai Barbu, care „are o vechime destul de mare” în partid.

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui (…). Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită, a fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a spus că pe Mihai Barbu îl cunoștea „de mulți ani de zile”.

„Domnul Barbu (…) a venit la mine cu acest domn, al cărui nume la data respectivă, vă dați seama, nu îmi spunea nimic. În afară de discuțiile de natură generală, să spunem, dânsul și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez, pe tema asta”, a continuat Ilie Bolojan, referindu-se la discuția cu Fănel Bogos.

Bolojan susține că întrevederea cu Fănel Bogos „a fost o întâlnire, probabil, de în jur de 15 minute și ne-am dat mâna, și am plecat mai departe”.

Întrebat ce i-a spus omul de afaceri, premierul a afirmat: „Nu mai rețin, vă dați seama, exact, dar îmi spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă”.

„Când de 20 de ani ești pe funcții publice, îți vin mii de oameni în birou, cu care ai întâlniri, atât la primărie, la consiliul județean. Și acum la Guvern am întâlniri și oricine îmi solicită o întâlnire, dacă văd că este o problemă serioasă, cel puțin din declarațiile lui, caut să îi ascult pe oameni, să văd dacă sunt probleme care pot fi rezolvate. Aici nu s-a întâmplat absolut nimic, în afară de a face această prezentare. Eu am avut așa, un ușor, și acum îmi aduc aminte, trac, pentru că venind să discute aspecte politice a prezentat și aspecte care nu sunt strict de zona politică”, a spus Ilie Bolojan.

El susține că de atunci nu a mai discutat cu Mihai Barbu „într-un cadru privat”.

„Nu am mai apucat de atunci să vorbesc cu domnul Barbu într-un cadru privat. Pur și simplu cred că ne-am văzut o dată sau de două ori în ședințe mari, unde nu poți să porți discuții private, datorită aglomerației și a faptului că nu rămâi singur”, a explicat liderul PNL.

Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut de DNA, este acuzat de șantaj și cumpărare de influență. Mediafax a scris ieri, citând stenograme din dosar, că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui, ajungând și la premierul Ilie Bolojan.

Mihai Barbu, la acel moment președinte al PNL Vaslui, trezorier al partidului și președinte al Autorității pentru Reforma Feroviară, este cel care i-a obținut afaceristului vasluian intrarea la Ilie Bolojan. Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit cu Bogos, însă susține că discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.

