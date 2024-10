Imagini din satelit cu deșertul Sahara, inundat pentru prima dată în ultimii 50 de ani. VIDEO

În două zile a plouat cât pentru un an în deşertul Sahara. Imagini din satelit publicate recent de NASA arată cum lacul Iriqui, situat între Zagora și Tata, care a fost uscat timp de 50 de ani, se umple, potrivit The Guardian.

Două zile de precipitații în septembrie au depășit mediile anuale în mai multe zone care înregistrează mai puțin de 250 de milimetri anual, inclusiv Tata, una dintre zonele cele mai afectate. În Tagounite, un sat aflat la aproximativ 450 de kilometri sud de capitală, Rabat, cantitatea de precipitaţii a fost de peste 100 de milimetri într-o perioadă de 24 de ore.

„Au trecut între 30 și 50 de ani de când nu am mai avut atât de multă ploaie într-un interval de timp atât de scurt”, a declarat Houssine Youabeb, un oficial al agenției de meteorologie din Maroc.

Astfel de ploi, pe care meteorologii le numesc furtuni extratropicale, pot schimba condițiile meteorologice din regiune în lunile și anii următori. Pe măsură ce aerul reține mai multă umiditate, acesta favorizează evaporarea și provoacă mai multe furtuni, a mai spus meteorologul.

Imaginile filmate din dronă, preluate de The Guardian, au arătat inundațiile din zona lacului Iriqui.

De asemenea, mai multe imagini din satelit ale NASA au fost publicate de agențiile de presă străine.

