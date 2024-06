Încă un membru USR critică decizia de alianță cu PMP și cu partidul lui Orban pentru alegeri: „A fost greșită din mai multe motive”

Deputatul USR Iulian Bulai critică hotărârea conducerii partidului de a face alianță cu Forța Dreptei și cu PMP pentru alegerile locale și europarlamentare, spunând că „ADU a însemnat o decizie greșită din mai multe motive”. Amintim că în urma cu o săptămână Cătălin Drulă a demisionat de la șefia USR, după „rezultatul sub așteptări” obținut în alegeri de Alianța Dreapta Unită, iar la finalul acestei luni vor avea loc alegeri pentru o nouă conducere, până acum fiind zece candidați, între care Elena Lasconi.

„ADU a însemnat o decizie greșită din multe motive. Analizăm alegerile locale. În primul rând pentru că, din punct de vedere al pragului electoral, s-a ridicat pragul de la 5% la 8%. În 2020, la Neamț am pierdut poziții de consilieri locali pentru că am avut peste tot prag de 7%, nu de 5%. În primăvara aceasta am propus colegilor de la USR să nu mai mergem cu alianțe nicăieri, decât acolo unde acest lucru nu se putea negocia: CJ și municipiile reședință de județ, plus câteva UAT-uri. Nu multe. Am avut dreptate. ADU a ratat la mustață intrarea în CJ Neamț: o mare pierdere. În schimb la județ, pentru că o echipă mare a făcut extindere calitativă, am scos un număr de consilieri foarte mare: 63 de consilieri locali USR. În contextul în care județul Neamț este un județ mic, depopulat, rural, fără centre universitare și fără un mediu de afaceri care să explodeze. La Neamț am aplicat o tactică foarte bună, în ciuda unei strategii naționale care nu a funcționat. Le mulțumesc colegilor și colegelor care m-au ascultat”, a scris pe Facebook deputatul Iulian Bulai.

El a spus că se bucură și că Elena Lasconi, „viitoarea președintă a USR”, propune încetarea alianței cu PMP și cu Forța Dreptei.



Zece membri USR s-au înscris pentru șefia partidului



Amintim că în urmă cu o săptămână Cătălin Drulă a anunțat că demisionează de la conducerea USR în urma rezultatului „sub așteptări” obținut de partid la alegerile din 9 iunie.

USR a anunțat, luni, într-un comunicat de presă, că până acum zece membri s-au înscris în competiția pentru președinția partidului.



Lista candidaților înscriși:

Elena Valerica Lasconi, 52 ani, Câmpulung, Argeş Cristian Gabriel Seidler, 43 ani, Sector 5, Bucureşti Radu Mihai Hossu – 38 ani, Brașov Gabriel – Mugur Dumitrescu – 54 ani, Ploieşti, Prahova Vasile Dinca – 51 ani, Floreşti, Cluj Luiza Oancea – 33 ani, D1, Marea Britanie, Diaspora Adrian – Ştefan Dudu, 31 ani, Craiova, Dolj Eduard Ene, 24 ani, Craiova, Dolj Doru Valentin Ilie – 25 ani, Sector 6 Vasile Gabriel Filip – 46 ani, Constanța

„Haideți să salvăm democrația din România! Nu vă pierdeți speranța! Refuz să stau cu mâinile în sân și să privesc cum se duce de râpă democrația din țara asta pe care o iubim cu toții. Știu că pot schimba multe și sunt datoare să încerc, așa cum fac zi de zi la Câmpulung. În acest moment, România este roșie. Avem un partid-stat: PSD. Avem și o alternativă: USR, echipa din care fac parte. Mă doare să văd mesajul electoratului la nivel național. Românii au întotdeauna dreptate. Mesajul românilor nu trebuie ignorat, ci ascultat. Spiritul acestui partid este unul bun, iar românii sunt inteligenți. În plus, românii sunt patrioți și solidari. Așa că sunt sigură că democrația va fi salvată”, a declarat Elena Lasconi, care la alegerile din 9 iunie a obținut un nou mandat de primar la Câmpulung Muscal.

„Da, scopul rămâne să modernizăm România, să învingem partidul-stat, să eliberăm oamenii din sărăcia în care sunt ținuți de 35 de ani și să fim aproape de cei dragi. Dar ne-ați spus că asta nu ajunge. Contează și cum ajungem acolo, nu doar scopul în sine. Știm că aveți pretenții mari de la noi. Dacă ar fi fost altfel, v-ați fi mulțumit cu o minciună reîncălzită o dată la 4 ani și 100 de lei pentru un vot, din banii care tot vouă v-au fost furați. Mulțumim că ne-ați tras de mânecă! Așa arată o comunitate căreia îi pasă. Trebuie să stăm alături din nou, cu toții. Cei care credem că nu suntem singurii deștepți din univers. E momentul să vă spunem celor care ne-ați criticat: alăturați-vă și ajutați-ne să fim mai buni! De asta am decis să candidez. Pentru că am încredere în noi”, a transmis și Cristian Seidler, candidat la președinția USR.

Pe parcursul acestei săptămâni va fi campanie electorală internă, iar în 24-25 iunie va avea loc primul tur al alegerilor, cu cu posibilitatea unui tur 2 în 27-28 iunie. Președintele USR este ales de fiecare membru al partidului, prin vot direct, pe o platformă online, așa cum prevede statutul.

După alegerea președintelui USR, va fi stabilit noul Birou Național al USR, prin vot al delegaților la Congres. Cei 24 de noi membri ai noului Birou Național vor fi aleși în Congresul partidului, convocat de președintele Cătălin Drulă pentru 29 iunie.