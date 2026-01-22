Incident grav în Vaslui. Imagini brutale cu un băiat lovit cu pumnii și picioarele în plină figură de alți trei adolescenți, publicate online / Nimeni nu a intervenit / Poliția a deschis anchetă

Polițiștii din Vaslui au deschis o anchetă, joi, după ce pe TikTok a fost distribuit un filmuleț în care un minor era agresat cu brutalitate de alți adolescenți. Băiatul agresat are 16 ani, iar cei trei agresori au vârste apropiate, potrivit polițiștilor.

Incidentul a avut loc în localitatea Puiești din județul Vaslui pe 16 ianuarie, într-o stație de autobuz, au anunțat polițiștii, pe fondul unui conflict spontan.

În imagini sunt surprinși mai mulți adolescenți pe un trotuar care se năpustesc asupra unui băiat, lovindu-l cu pumnii în cap. La un moment dat, victima cade pe o bancă, iar cei trei agresori lovesc cu și mai mare intensitate. Unul dintre ei îl lovește cu piciorul în plină figură, pe băiatul aflat pe bancă, potrivit imaginilor pe care HotNews nu le publică din cauza

durității lor.

Mai multe persoane asistă la incidentul violent fără a interveni. O singură voce se aude pe fundalul filmării în timp ce strigă la adolescenți să nu mai lovească și să lase în pace victima.

Atât agresorii, cât și victima sunt elevi, au precizat polițiștii.

„Urmare a primelor cercetări efectuate, polițiștii au identificat persoana vătămată, un minor, de 16 ani, din comuna Voinești, judetul Vaslui, și persoanele care l-ar fi agresat, lovindu-l cu pumnii și picioarele, respectiv 3 minori cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, din aceeași comună. În cauză, a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, urmând a fi efectuate cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs agresiunea și dispunerea măsurilor legale”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Vaslui.

Incidentul petrecut la Vaslui vine după un alt caz violent cu minori care a șocat opinia publică. Doi adolescenți de 15 ani din localitatea Cernei, județul Timiș, au fost arestați preventiv joi, după ce au ucis un coleg de aceeași vârstă, iar apoi i-au incendiat cadavrul și l-au îngropat în curtea casei. La agresiune a participat și un al treilea minor de 13 ani, care însă, dată fiind vârsta, nu răspunde penal pentru faptele sale.

Întreaga comunitate din Cenei este în stare de șoc. Părinții se tem să-și mai ducă copiii la școală, acuzând că elevul de 13 ani este liber, iar conducerea școlii nu poate să-i interzică prezența în instituție, a declarat primarul comunei.