Intervenția salvatoare „de ultim moment” pentru regimul de la Teheran. Cine l-a convins pe Trump să renunțe la ofensiva militară

Președintele Donald J. Trump salută trupele americane, la plecarea lui de la baza aeriană Al-Udeid, din Qatar, pe 15 mai 2025. După încheierea vizitei sale la baza Al-Udeid, Trump și-a continuat turneul diplomatic în Orientul Mijlociu cu o vizită în Emiratele Arabe Unite. FOTO: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Arabia Saudită, Qatar și Oman au condus o „acțiune de ultim moment” încununată de succes pentru a-l convinge pe președintele american Donald Trump să nu atace Iranul, a declarat joi un înalt oficial saudit, pentru agenția de presă AFP. Trump sugerase anterior că îi va sprijini protestatarii din Iran cu un posibil atac asupra regimului de la Teheran, dar cele trei state din Golf i-au cerut să „acorde Iranului șansa de a-și demonstra bunele intenții”.

Conform oficialului saudit citat, Arabia Saudită, Qatar și Oman au depus eforturi pentru a-l descuraja pe președintele american să atace Iranul, avertizându-l cu privire la „repercusiuni grave în regiune”.

Cele trei țări din Golf „au depus eforturi diplomatice intense de ultim moment pentru a-l convinge pe președintele Trump să acorde Iranului șansa de a-și demonstra bunele intenții”, a declarat oficialul, sub protecția anonimatului.

Miercuri, o parte din personalul bazei militare americane Al-Udeid din Qatar a fost evacuat, iar angajații misiunilor diplomatice americane din Arabia Saudită și Kuweit au fost îndemnați să dea dovadă de prudență, aceste evoluții alimentând temerile unui atac american iminent împotriva Iranului.

Joi, o sursă din diplomație a precizat pentru agenția franceză de presă că nivelul de alertă la baza Al-Udeid a fost redus și că, treptat, „avioanele încep să-și reia pozițiile”.

O a doua sursă diplomatică a spus că unii militari și alți membri ai personalului se întorc la baza militară din Qatar.

Statele Unite au amenințat în repetate rânduri că vor interveni față de represiunea sângeroasă desfășurată de guvernul iranian împotriva manifestanților, Teheranul declarându-se gata să riposteze cu lovituri asupra țintelor militare și maritime americane din regiunea Orientului Mijlociu.

Numeroase baze și facilități americane sunt situate în Golf.

Liderul de la Casa Albă a afirmat miercuri că a fost informat „de către surse foarte importante” că „uciderile au încetat” în Iran și că execuțiile prevăzute, care îi vizau pe manifestanți arestați, nu vor mai avea loc în cele din urmă.

„Am fost informați în mod destul de categoric – dar vom afla ce înseamnă asta – că execuțiile din Iran încetează și au încetat, și că nu există niciun plan de execuții. Mi s-a spus asta de la o sursă sigură și sper că este adevărat”, a spus liderul american, în fața reporterilor, în Biroul Oval. Întrebat cine au fost oamenii care i-au spus că uciderile din Iran au încetat, Trump a descris aceste persoane ca fiind „surse foarte importante din partea cealaltă”.

Totuși, în reacția lui de miercuri președintele american nu a exclus o eventuală acțiune militară a SUA, spunând că „vom urmări evoluția procesului”, pentru ca apoi să menționeze că administrația de la Washington a primit o „declarație foarte bună” din partea Iranului. „Vom urmări situația și vom vedea cum evoluează, dar am primit o declarație foarte bună din partea unor persoane care sunt la curent cu ceea ce se întâmplă”, a spus Trump.

Afirmațiile liderului de la Casa Albă au părut să semnaleze o atenuare prudentă a temerilor potrivit cărora criza din Iran riscă să degenereze într-o confruntare regională mai amplă și să fie nevoie de o intervenție militară americană.

„O noapte albă”

Eforturile depuse în Golf au avut ca scop „evitarea unei situații incontrolabile în regiune”, a mai declarat joi responsabilul saudit citat de AFP.

„Am spus Washingtonului că un atac împotriva Iranului ar deschide calea către o serie de repercusiuni grave în regiune”, a continuat el.

„A fost o noapte albă pentru a dezamorsa alte bombe în regiune”, a afirmat el, adăugând că în prezent „comunicarea continuă pentru ca să fie consolidată încrederea dobândită și climatul pozitiv actual”.

Un alt responsabil din Golf a spus, pentru agenția franceză de presă, că „mesajul transmis Iranului a fost că un atac asupra facilităților americane din Golf ar avea consecințe asupra relațiilor cu țările din regiune”.