Un actor din „Top Gun: Maverick” spune că era să ajungă falit din cauza lui Tom Cruise

Glen Powell, Jennifer Connelly si Tom Cruise la Festivalul International de Film de la Cannes, unde au prezentat in mai 2022 filmul „Top Gun: Maverick”, Foto: Jaak Moineau / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glen Powell, unul dintre colegii lui Tom Cruise în filmul „Top Gun: Maverick”, spune că încăpățânarea acestuia era să îl lase fără bani în conturi, relatează Business Insider.

Powell, care joacă în Maverick rolul locotenentului Jake „Hangman” Seresin, a relatat într-un interviu acordat recent THR că dorința lui Cruise ca filmul să apară întâi în cinematografe, înainte de a fi lansat în streaming, l-a lăsat în ipostaza de a se uita cu ochiul liber cum soldul contului său bancar scade constant.

Acest lucru s-a datorat faptului că, la fel ca numeroși alți actori de la Hollywood, Powell, acum în vârstă de 35 de ani, a rămas fără contracte în timpul pandemiei de COVID-19, când lockdown-urile repetate au blocat producția cinematografică și au lăsat sălile de cinema goale timp de luni de zile.

Din această cauză studioul Warner Bros. a luat în decembrie 2020 decizia fără precedent de a-și lansa concomitent în cinematografe și streaming toate filmele pregătite pentru anul 2021. Maverick, care a fost produs de studioul rival Paramount, a primit mai multe oferte de la companiile de streaming pentru a-l difuza pe platformele lor.

Tom Cruise a ținut neapărat ca noul film „Top Gun” să fie văzut de spectatori la cinema

Însă Cruise, care a fost și producător al filmului, a insistat ca toate ofertele să fie refuzate, subliniind că acest sequel apreciat pentru filmul „blockbuster” din 1986 să fie difuzat întâi pe marele ecran din cinematografe.

„Eu îmi fac filmele pentru un public, pentru că înainte de toate și eu sunt un public (…) Mereu merg la filme când apar. Îmi pun șapca și stau în public cu toată lumea”, a explicat ulterior Tom Cruise. El a adăugat de asemenea că realizarea unor filme pentru marele ecran este un proces foarte diferit decât producerea lor pentru a fi lansate direct pe o platformă de streaming.

„Nu am câștigat niciodată vreo sumă semnificativă de bani de pe urma unui film, inclusiv Top Gun, și am văzut cum mi se golește contul bancar până în punctul în care contabilul meu era ceva de genul: ‘Nu se mai poate ca pandemia asta să mai dureze mult’”, a relatat acum colegul său din film.

Cruise a avut încredere în lungmetraj, dar Powell spune că acestuia i-a fost ușor să refuze ofertele.

„Tom era deja Tom, eu așteptam ca viața mea să se schimbe”, spune Powell.

Filmul „Maverick” s-a bucurat de un succes uriaș după lansare

În cele din urmă Top Gun: Maverick a fost lansat în cinematografe în mai 2022, bucurându-se de un succes fulminant. În iulie 2022 el a depășit încasările obținute de Titanic în 1997 pentru a deveni filmul cu cele mai mari venituri din istoria studioului Paramount.

Tom Cruise a câștigat 120 de milioane de dolari în doar două luni de pe urma succesului Maverick datorită procentului de 12% pe care și l-a negociat din vânzarea de bilete. În cele din urmă noul Top Gun avea să ajungă la încasări totale de 1,495 de miliarde de dolari la nivel mondial, potrivit datelor site-ului de specialitate Box Office Mojo.

În ceea ce-l privește pe Powell, succesul Top Gun nu i-a schimbat fundamental cariera în 2022. În schimb, el este mai încântat de popularitatea de care s-a bucurat noul său film de comedie Anyone But You, în care joacă alături de actrița britanică Sydney Sweeney.

El spune însă că nu are resentimente față de Tom Cruise și că acesta i-a devenit chiar un prieten și un mentor.

„În primul rând, nu va mai exista niciodată un alt Tom Cruise. Are o carieră unică într-un moment unic, iar vedetele anilor ’80, ’90 și începutul anilor 2000 nu vor fi recreate niciodată”, afirmă actorul în vârstă de 35 de ani.

Presa de la Hollywood a scris la începutul acestui an, citându-și sursele din industrie, că studioul Paramount intenționează să facă și un al treilea lungmetrajTop Gun.

Te-ar putea interesa și: