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Actualitate

INTERVIU Cinci lucruri pe care le poți face pentru a slăbi, înainte de a apela la Ozempic sau Mounjaro, descrise de un medic român și profesor de Diabet și Nutriție. Ce ne învață cazul Bryan Johnson

Alina Neagu
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În materie de slăbit și, în general, de sănătate, am găsit un medic care are curaj să spună că ceea ce funcționează cu adevărat în prevenție și slăbit este la îndemâna aproape oricui. Explică Cornelia Bala, medic primar și profesor de Diabet și Nutriție la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.   

  • Metodele de slăbit, aparent lipsite de elementul miraculos, sunt, de fapt, cele mai bine studiate.
  • Sunt metode eficiente, gratuite și, poate tocmai de aceea, nici nu sunt atât de promovate.
  • Cunoscutul diabetolog Cornelia Bala spune ce riscuri apar când slăbim brusc și ce înseamnă „indicele de 25”.
  • Și când trebuie să ne adresăm medicului, pentru că limita noastră nu mai poate fi îmbunătățită.  Nevoia de analize. 

Prevenția nu are strălucire. Nu se vorbește prea mult despre ea. Și, totuși, face o diferență enormă în sănătate, crede dr. Cornelia Bala. „Pornind de la ce nu trebuie să facem, este destul de simplu de înțeles că putem lua măsuri moderate, atât din punct de vedere al alimentației, cât și al activității fizice”, spune doctora din Cluj. 

Dr. Cornelia Bala este și președintele Asociației Române de Educație în Diabet. 

Cornelia Bala. Foto: interdiab.mediamed.ro

Discuția cu dr. Bala a venit chiar înainte ca în lume să explodeze cazul Bryan Johnson. Conversația nu s-a referit la cazul Johnson, dar acesta poate fi corelat prin plasarea corectă a noastră, a fiecăruia dintre noi, între „obsesia de a fi perfect sănătos” și „ignorarea sănătății”, cele două extreme.