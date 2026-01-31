Iranul și-a pus forțele armate în alertă maximă. „Dacă inamicul face o greșeală, își va pune în pericol propria securitate”

Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricărui atac, afirmând că forţele iraniene sunt în alertă maximă, în urma unor desfăşurări militare semnificative ale SUA în Golf, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Dacă inamicul face o greşeală, acesta îşi va pune în pericol, fără îndoială, propria securitate, securitatea regiunii şi pe cea a regimului sionist”, a declarat Hatami, citat de agenţia oficială de ştiri IRNA, adăugând că forţele armate iraniene sunt „în alertă maximă”.

Acesta a avertizat totodată că tehnologia nucleară a Iranului nu poate fi „eliminată”.

„Cunoştinţele şi tehnologia nucleară ale Republicii Islamice Iran nu pot fi eliminate, chiar dacă oamenii de ştiinţă şi fiii naţiunii sunt martirizaţi”, a mai declarat generalul, referindu-se la bombardamentele care au vizat situri şi oameni de ştiinţă iranieni în timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie anul trecut.

Cu „armada” americană aproape de granițe

Doi oficiali americani au declarat luni pentru Reuters că un portavion al SUA și nave de război de sprijin au ajuns în Orientul Mijlociu, ceea ce lărgește opțiunile președintelui Trump de a consolida forțele americane în regiune sau de a lua potențial măsuri militare împotriva Iranului.

Portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate au traversat regiunea Orientului Mijlociu, care se află sub comanda militară centrală a SUA, au declarat oficialii americani pentru agenția de presă Reuters.

Trump a afirmat încă de joia trecută că Statele Unite au o „armadă” care se îndreaptă spre Iran, dar că speră că nu va fi nevoie să o folosească.

Navele americane de război au început să fie dislocate din regiunea Asia-Pacific la începutul acestei luni, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Teheran și Washington în urma represiunii sângeroase a protestelor din Iran.