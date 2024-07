JO 2024 – Cantitatea de fier din Turnul Eiffel care se va găsi în fiecare medalie câștigată la Paris

Pentru Jocurile Olimpice de la Paris au fost produse în total 5084 de medalii, iar acestea au un numitor comun foarte interesant: fiecare are în componență 18 grame de fier din Turnul Eiffel, un simbol al Capitalei Franței.

Conform Gazzetta dello Sport, organizatorii și-au dorit ca fiecare sportiv medaliat de la întrecerea găzduită de Paris să aibă „o mică parte” din Turnul Eiffel, un adevărat simbol al orașului gazdă al JO 2024.

Câte 18 grame de fier din Turnul Eiffel se găsesc în fiecare medalie care va fi înmânată sportivilor care vor urca pe podiumurile de premiere.

Medaliile au anumite proprietăți clare: diametru de 85 de milimetri și o grosime de 9,2. Greutatea lor variază însă în funcție de culoare. Astfel, cele de aur au 529 de grame, cele de argint 525, iar cele de bronz 455.

Ideea de a insera o bucată din Turnul Eiffel în medalii i-a aparținut unui partener al Jocurilor de la Paris, LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton).

De-a lungul timpului, Turnul Eiffel a beneficiat de mai multe restaurări, iar fiecare bucată îndepărtată din respectivul monument a fost păstrată. Acum ele au fost folosite cu ocazia JO 2024.

Singurele ediții ale Jocurilor Olimpice la care au fost înmânate medalii în întregime de aur au fost cele din 1904, 1908 și 1912.

În prezent, o medalie de aur de la Paris are în componența ei cel puțin șase grame de aur. Restul de 523 de grame sunt argint, acesta având o puritate de 92.5%.

Sursa citată vorbește despre faptul că prin topirea unei medalii de aur ai putea primi echivalentul a 700 de euro.

Medalia de argint ar valora după topire puțin peste suma de 400 de euro, iar cea de bronz… doar 7 euro.

Jocurile Olimpice de la Paris vor avea loc în perioada 26 iulie – 11 august.

What Are The Olympic Medals Actually Made From?



Over 5,000 medals will be awarded at the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, but are Olympic medals really made of gold, silver and bronze? https://t.co/e6I3WLaYak