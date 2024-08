JOCURILE OLIMPICE. VIDEO Momentul straniu de după cursa lui David Popovici. Ce a spus Pan Zhanle, câștigătorul finalei, la o televiziune din China

Cursa de miercuri de la JO PARIS 2024, în care David Popovici a luat un bronz socotit imens de către specialiști, a stabilit care este cel mai rapid înotător al planetei. Cu o asemenea miză, finala de 100 de metri s-a prelungit în culise și au început acuzele reciproce.

Pan Zhanle a realizat o cursă istorică și a adus țării sale un nou record mondial în cursa regină a înotului mondial: 46.40, față de 46.80 vechea performanță. Apoi a urmat un moment neașteptat când, la o televiziune din China, Zhanle i-a acuzat pe australianul Chalmers și pe americanul Alexy.

Episodul a avut loc pe marginea bazinului, în zona mixtă, unde sportivii discută cu presa imediat după cursă. Pan Zhanle a vorbit în chineză. Cristian Munteanu, reporter special la GOLAZO.ro, a descoperit momentul pe feed-urile internaționale ale natației și a discutat cu un reputat antrenor australian de înot.

La televiziunea din China, campionul olimpic Pan Zhanle s-a plâns că al doilea clasat, australianul Kyle Chalmers, precum și americanul Alexy nu l-au salutat atunci când s-au mai întâlnit pe parcursul acestor Jocuri Olimpice. Chinezul a reclamat o lipsă de fair-play.

