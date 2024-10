Serialul „Yellowstone” se pregătește de marele final fără Kevin Costner / Un nou roman celebru vine în streaming ca miniserie / Tom Holland, chemat să spele rușinea filmului „Madame Web”

Marele final al serialului „Yellowstone” apare luna viitoare fără actorul său principal, Kevin Costner, Amazon Prime Video va veni în schimb în streaming cu o nouă miniserie bazată pe încă un roman celebru, în timp ce la capitolul filme actorul Tom Holland a confirmat cât se poate de oficial că universul „Spider-Man” se va extinde cu un nou titlu. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi de asemenea despre un nou film „Predator”, filmat în secret, noua serie de benzi desenate „Star Wars” anunțată de Marvel Comics și anularea, în esență, a serialului „Good Omens” din cauza scandalului de agresiune sexuală în care este implicat scriitorul Neil Gaiman.

Serialul „Yellowstone” se pregătește de marele final fără Kevin Costner

Paramount+ a prezentat săptămâna aceasta trailerul îndelung așteptat pentru marele final al serialului „Yellowstone”, cel mai popular din istoria sa. Iar „îndelung așteptat” în cazul de față nu e nicio exagerare, având în vedere că primele 8 episoade ale sezonului 5, ultimul, au fost difuzate între noiembrie 2022 și ianuarie 2023. Ultimele episoade trebuiau să apară anul trecut, la o dată ulterioară. Dar totul s-a dus de râpă după ce a început greva de la Hollywood. Ultima parte a seriei western va avea acum premiera în data de 14 noiembrie.

Noi în România îl vom putea vedea pe SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează pe piețele europene majoritatea producțiilor originale Paramount+. Trailerul pe care îl poți vedea puțin mai jos e unul la înălțimea ocaziei. Însă el vine și cu o surpriză uriașă. De ce spun asta? Păi fiindcă trailerul îl arată destul de mult pe Kevin Costner, atât în imagini cât și ca narator. „Toată lumea a uitat cine conduce această vale. E timpul să le reamintim”, spune el la un moment dat în ceea ce pare o conversație cu Rip.

Prin urmare, m-am gândit că ar merita amintit că marele final al Yellowstone va fi fără actorul său principal, Kevin Costner. Iar despărțirea dintre părți n-a fost una tocmai amiabilă. „După o negociere de 2-3 luni, ei (n.r. producătorii) au făcut un alt contract. Ei nu au vrut să îl refacă pe cel inițial, și în loc de 6 sezoane și poate 7, a fost 5A și 5B, și poate facem și un al șaselea. Nu au reușit să le facă pe astea”, a explicat el într-un interviu acordat Deadline vara aceasta.

Costner i-a acuzat de asemenea pe producători că au lăsat să circule speculațiile potrivit cărora amânarea finalului serialului ar avea legătură cu divorțul său, când de fapt ei nu au reușit să vină cu un scenariu final pe care să îl pună pe masă. „Am citit toate acele povești. Am fost dezamăgit că nimeni de partea lor nu a făcut un pas în față pentru a apăra ceea ce am făcut de fapt pentru ei. A venit un moment în care m-am gândit: ‘Wow, când va spune cineva ceva despre ceea ce am făcut spre deosebire de ce nu am făcut?’”.

Iar apoi au intervenit celelalte angajamente ale sale. Mai exact, el stabilise calendarul de filmări pentru cele două filme Horizon: An American Saga, lungmetraje western în care joacă, pe care le-a regizat și finanțat din propriul buzunar. „Yellowstone era pe prima poziție. Am încadrat [filmele Horizon] în intervalele libere. Doar că ei tot mutau intervalele lor libere”, a mai spus Kevin Costner. E, evident, o dezamăgire pentru fanii Yellowstone și a seriilor sale spin-off. Vom vedea însă cât de bun e marele final fără Costner la jumătatea lunii viitoare.

Un film „Predator” neanunțat a fost filmat în secret

Dezvăluirea a fost făcută de Steve Asbell, președintele 20th Century Studios, într-un amplu interviu acordat săptămâna aceasta jurnaliștilor de la THR. El a fost întrebat dacă Predator: Badlands, filmul anunțat, va fi lansat în cinematografe sau în streaming, ca Prey, anteriorul lungmetraj al francizei. Asbell a răspuns „da și nu” și apoi a explicat ce vrea să spună prin asta: „Da, un film Predator va fi lansat în cinematografe (…) După ce Prey a devenit un succes, Dan [Trachtenberg, regizorul său] s-a întors și ne-a spus că nu vrea să facă Prey 2”.

„Iar noi am fost ceva de genul: ‘Ce vrei să faci?’. Și el a început să turuie mai multe idei care erau sincer nebunești, dar chiar cool. Am făcut de fapt două [filme Predator noi]. Ambele apar anul viitor. Despre unul dintre ele nu pot vorbi încă, dar celălalt este acel film Predator live-action cu [actrița] Elle Fanning care tocmai a încheiat filmările în Noua Zeelandă”, a relatat Asbell. Filmul cu Elle Fanning e Badlands, anunțat în februarie anul acesta: „Două surori descoperă trecutul lor terifiant în timp ce traversează un ținut pustiit”.

Atât ne spune descrierea sa oficială și nu știm nici măcar distribuția, deși filmările s-au încheiat. Disney a confirmat recent că Predator: Badlands va avea premiera în cinematografe pe 7 noiembrie 2025. Asbell spune că celălalt lungmetraj Predator filmat într-o secretomanie și mai mare urmează să apară înaintea sa. Anunțul a fost făcut de Disney întrucât 20th Century Studios e unul dintre studiourile sale. Cert e că atunci când celălalt Predator deocamdată fără nume va apărea în streaming, el va fi pe Disney+, unde poate fi văzut și Prey.

Marvel Comics a anunțat o nouă serie pentru franciza sa „Star Wars”

Dacă tot veni vorba de Disney, Marvel Comics a dezvăluit miercuri un nou titlu pentru seria sa de benzi desenate Star Wars, cu o poveste ce se va desfășura imediat după evenimentele din filmul The Last Jedi și înaintea celor din The Rise of Skywalker. Seria de benzi desenate se va numi Star Wars: Legacy of Vader și se va învârti în jurul drumului parcurs de Kylo Ren pentru a deveni Liderul Suprem al Primului Ordin în timp ce vrea să se reconecteze prin Forță cu „fantoma” bunicului său, Darth Vader, potrivit StarWars.com.

Descrierea oficială notează că Ben Solo încearcă în această perioadă haotică să își consolideze strânsoarea asupra Primului Ordin, descoperind însă că mottoul „Lasă trecutul să moară. Omoară-l, dacă trebuie” e mai ușor de zis decât de pus în practică. În timp ce face toate aceste lucruri, în special cele legate de contactarea lui Darth Vader pe tărâmul celălalt, el vizitează mai multe planete din trecutul lui Anakin Skywalker, printre care Mustafar Și Tatooine. Ca fan Star Wars mi se pare bineînțeles interesant, la fel ca alte detalii.

De exemplu, Legacy of Vader e scris de Charles Soule, care anterior a semnat Star Wars: Darth Vader, seria de benzi desenate din 2017, și Star Wars: The Rise of Kylo Ren, care a explorat în 2019 drumul lui Ben Solo către Primul Ordin. Soule a scris și Star Wars: Poe Dameron, despre reușitele personajului omonin ca pilot al Rezistenței. Noua serie Legacy of Vader va fi ilustrată de Luke Ross, un alt veteran al benzilor desenate despre universul foarte, foarte îndepărtat. Star Wars: Legacy of Vader #1 urmează să apară pe 5 februarie 2025.

Interior pages for STAR WARS: LEGACY OF VADER



Art by Luke Ross, more pages in 🧵 pic.twitter.com/QZvHZfkngV — Star Wars Curated (@CuratedStarWars) October 24, 2024

Un nou roman celebru vine în streaming ca miniserie

Așa-zisul „război” dintre platformele de streaming, tot mai puternic după ce Amazon Prime și Apple TV+ au început să arunce bani cu nemiluita pe piață, a suflat un nou vânt în velele adaptărilor literare la Hollywood. Exemplele din ultima perioadă sunt numeroase, așa că aș aminti doar de noul serial Shogun lansat de Disney+ anul acesta sau de seria Un veac de singurătate ce urmează să apară în decembrie pe Netflix. Cei de la Deadline au dezvăluit acum în exclusivitate că un alt roman celebru, Carrie al lui Stephen King, va veni și el în streaming.

Trebuie spus că în cazul de față „în exclusivitate” înseamnă „pe surse”. Dar în cazul celor de la Deadline, unul dintre cele mai mari site-uri specializate pe cinematografie, „pe surse” înseamnă aproape întotdeauna „ca și sigur”. De exemplu, ei au fost primii care au dezvăluit în exclusivitate în noiembrie anul trecut că producția sezonului 2 al Wednesday se va muta din România în Irlanda. Netflix a confirmat oficial știrea abia în luna mai a acestui an. Deci, ce ne spune sursa citată în lipsa unui anunț oficial? Destule, dar nu foarte multe.

În primul rând, serialul urmează să fie lansat în streaming pe Amazon Prime Video. Când? Asta e cea mai mare necunoscută. Probabil cândva anul viitor fiindcă sursele celor de la Deadline spun că „[serialul] acesta se va întâmpla rapid”. O altă necunoscută o reprezintă distribuția viitorului serial, însă Deadline afirmă că el va avea 8 episoade. Asta înseamnă că el va fi o miniserie sau serie limitată, că în esență nu e mare diferență între cele două categorii. Trebuie să amintesc că romanul Carrie a fost cel de debut pentru Stephen King.

De ce? Fiindcă marea „bombă” detonată de cei de la Deadline e de fapt că serialul Carrie va fi creat de cineastul american Mike Flanagan în colaborare cu însuși Stephen King. Flanagan urmează să fie și producător executiv, alături de Trevor Macy, colaboratorul său de cursă lungă. Flanagan și Macy au lucrat împreună la filme și seriale ca The Life of Chuck, The Fall of the House of Usher, The Midnight Club, Midnight Mass, Doctor Sleep, The Haunting of Hill House sau The Haunting of Bly Manor. În esență, cei doi sunt de nedespărțit.

„Implicarea lui Flanagan ar trebui să îi facă pe fanii poveștii Carrie să sară din scaune, întrucât cineastul a petrecut ultimul deceniu dovedindu-se cu o gamă largă de seriale și filme”, comentează cei de la IGN. Pentru Flanagan noua serie Carrie va fi cel puțin a treia aventurare (din câte îmi dai seama) în universul operelor lui Stephen King, după ce el a regizat anterior Doctor Sleep și The Life of Chuck. Pentru clienții Amazon Prime video va fi fără doar și poate un nou titlu de așteptat, după lansări tot mai mari în ultima perioadă.

Romanul lui Stephen King a fost adaptat pentru marele ecran la doar doi ani după apariția în librării

Neil Gaiman a renunțat la serialul „Good Omens”

Tot de la Amazon Prime Video am aflat joi că scriitorul britanic Neil Gaiman s-a retras din producția serialului Good Omens ca urmare a acuzațiilor de agresiune sexuală formulate împotriva sa anul acesta. „Deși Gaiman a contribuit la scrierea finalului Good Omens, el nu va lucra la producție”, a fost anunțat într-un comunicat de presă. Acesta vorbește de „finalul” Good Omens întrucât serialul a fost în esență anulat ca urmare a scandalului, sezonul 3 urmând să fie alcătuit dintr-un singur episod cu o durată de 90 de minute.

Netflix a păstrat deocamdată tăcerea asupra acuzațiilor apărute la adresa scriitorului britanic în condițiile în care Gaiman este unul dintre co-creatorii serialului său The Sandman, care s-a bucurat de un succes major în 2022. Un al doilea sezon pentru The Sandman a fost confirmat în noiembrie 2022 și urmează teoretic să apară anul viitor. Atât serialul Netflix, cât și cel al Amazon Prime, se bazează pe romane grafice ale scriitorului britanic. În Good Omens Michael Sheen joacă un înger iar David Tennant este demonul Crowley.

La fel ca romanul omonim, scris de Gaiman alături de autorul britanic răposat Terry Pratchett, serialul Amazon Prime prezintă o serie de teme și personaje creștine, care încearcă să încurajeze sau împiedice un Armaghedon iminent. Primele acuzații la adresa lui Gaiman au apărut în luna iulie, 5 femei acuzându-l de atunci că le-a forțat să întrețină relații sexuale „degradante” împotriva voinței lor, potrivit IndieWire. Printre ele se numără o fostă dădacă a copilului lui Gaiman, care spune că el a agresat-o în februarie 2022 la locuința lui din Noua Zeelandă.

Amazon a suspendat producția serialului Good Omens după apariția acuzațiilor, în timp ce Disney a anulat planurile de a produce un film bazat pe The Graveyard Book, o altă carte a scriitorului britanic în vârstă de 63 de ani. La sfârșitul lunii august Netflix a anunțat că a decis să anuleze după doar un sezon Dead Boy Detectives, un alt serial bazat pe scrierile lui Gaiman, deși nu e întru totul clar dacă decizia respectivă a fost motivată de apariția acuzațiilor la adresa sa. Scriitorul a negat toate acuzațiile.

Neil Gaiman la un eveniment de promovare a sezonului 2 al „Good Omens”, organizat cu o lună înainte de apariția primelor acuzații de agresiune sexuală, FOTO: Jason Mendez / Starpix for Amazon Prime / INSTAR Images / Profimedia

Tom Holland, chemat să spele rușinea filmului „Madame Web”

În pofida așa-zisei „oboseli” față de filmele cu supereroi, despre care am mai tot scris, universul lor urmează să se extindă cu un nou titlu, și nu va fi unul oarecare. Deși mai mulți oficiali de la Marvel Studios au vorbit despre posibilitatea unei continuări pentru filmul Spider-Man: No Way Home, Tom Holland a venit acum cu confirmarea oficială. Mai mult, el a dezvăluit în timpul unui interviu acordat lui Jimmy Fallon pentru emisiunea sa The Tonight Show că filmările urmează să înceapî vara viitoare. „Se întâmplă”, a subliniat actorul britanic.

„Începem filmările vara viitoare. Totul e gata să începem. Suntem aproape acolo. Este superentuziasmant. Abia aștept”, a mai spus acesta. Deși nu a oferit detalii despre povestea următorului Spider-Man, foarte probabil el va relua firul poveștii de unde s-a terminat lungmetrajul apărut în cinematografe în 2021. Îmi imaginez că cei care l-au văzut își vor aminti că finalul său e destul de tragic, cu personajul lui Holland fiind nevoit să se șteargă din memoria tuturor persoanelor pe care le-a iubit pentru a „repara” o gaură pe care a făcut-o în multivers.

Bănuiesc că șefii de la Marvel și Sony Pictures și-ar fi dorit să aibă aceeași putere după apariția în cinematografe în februarie anul acesta a Madame Web, un film care țintea să extindă universul Spider-Man cu o distribuție preponderent feminină. Lungmetrajul a avut încasări dezastruoase în weekendul de debut în cinematografe, a fost desființat de criticii de film și repudiat de fani. Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes el are o rată a aprobării de doar 11% din partea specialiștilor, în timp ce pe IMDb nota e 4 / 10.

Madame Web a ajuns în cele din urmă să mai dreagă proverbialul busuioc, cu încasări globale de aproximativ 100 de milioane de dolari în condițiile în care bugetul său de producție a fost de 80 de milioane. Însă el tot a pierdut zeci de milioane de dolari pentru studiourile care l-au produs dintr-un alt motiv despre care am mai tot scris: bugetul de marketing și distribuire pentru un lungmetraj cu pretenții la titlul de „blockbuster” este aproape întotdeauna apropiat ca nivel de cel de producție.

Analiștii din industrie consideră că un astfel de film are nevoie, ca regulă generală, de încasări de cel puțin 2,5 ori mai mari decât bugetul alocat producției pentru a fi un succes financiar. Pentru Madame Web asta ar fi însemnat încasări cel puțin duble față de cele pe care le-a obținut. Comparațiile în acest sens cu filmele anterioare ale francizei e absolut rușinoasă pentru lungmetrajul de anul acesta. Pentru fanii Spider-Man calculele au fost însă mai simple: mulți dintre ei au repudiat noul film și au considerat pur și simplu că el nu e un film Spider-Man.

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o ediție specială despre serialele pe care le-am îndrăgit și puterea lor, o poți găsi aici: