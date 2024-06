Joi a fost cea mai caldă zi din 2024 în România. Unde au fost cele mai mari temperaturi și cum va fi vremea în weekend

Temperaturile au trecut de 38 C în cea mai caldă zi de până acum în 2024 și canicula continuă, prognoza ANM indicând maxime de 39 C marți în Oltenia. Cum va fi vremea în țară în următoarele zile și cum arată prognoza pe București pentru cinci zile.

UPDATE ANM a publicat joi seara maximele exacte: +39,1 C la Alexandria, +38,9 C la Giurgiu, +38,6 C la Urziceni, +38,5 C la București Filaret, +38,4 C la Roșiori de Vede și Turnu Măgurele.

Datele ANM arată că joi au fost 38 C la Giurgiu, Zimnicea, Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede, Urziceni, Videle, Alexandria și Caracal. Și la București au fost tot 38 C. Mult mai răcoare era în Moldova, 21 C la Piatra Neamț. Cea mai mică temperatură era de 13 C, la vârful Omu.

Prognoza ANM indică temperaturi foarte ridicate și în următoarele zile

Cum va fi vremea în țară

Vineri 21 iunie

Minime între 10 și 25 C

Maxime între 24 și 38 C

Sâmbătă 22 iunie

Minime între 13 și 24 C

Maxime între 25 și 39 C

Duminică 23 iunie

Minime între 13 și 22 C

Maxime între 26 și 39 C

Vremea la București în următoarele cinci zile

Vineri 20/35

Sâmbătă 19/36

Duminică 19/37

Luni 20/35

Marți 20/34

