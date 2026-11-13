Judecătoarea Sorina Marinaș dezvăluie numele consilierului de la Cotroceni căruia i-a trimis dosarul disciplinar



Judecătoarea de la Curtea de Apel Craiova, Sorina Marinaș, afirmă că a trimis dosarul său disciplinar consilierului prezidențial Cosmin Soare Filatov, el fiind cel cu care a avut un schimb de mesaje în timpul conferinței președintelui Nicușor Dan.

HotNews a solicitat un punct de vedere consilierului prezidențial Cosmin Soare Filatov. Până la publicarea materialul, acesta nu a răspuns.

Judecătoarea Sorina Marinaș a reacționat după ultimele declarații de presă ale președintelui Nicușor Dan, făcute la Dublin, la două zile după ce șeful statului ceruse un dosar când a fost întrebat despre cazul concret al magistratei.

Joi seară, președintele a revenit și a declarat joi seara, că Administrația Prezidențială a primit dosarul judecătoarei Sorina Marinaș, după ce la conferința de marți afirmase că „nu am cunoștință dacă le-a transmis”.

Jurnalistul HotNews, Laurențiu Ungureanu, i-a solicitat lui Nicușor Dan să lămurească și episodul invocat de judecătoarea Marinaș privind schimbul de mesaje cu consilierul prezidențial referitor la acest dosar și l-a rugat pe șeful statului să spună dacă acel consilier l-a informat sau nu în urmă cu două zile.

„Eu am făcut o declarație la o conferință de presă pe care mi-o mențin”, s-a limitat președintele să răspundă.

„Înțeleg că abia după execuție consideră că are atribuții”

Sorina Marinaș a reacționat după conferința susținută de Nicușor Dan la Dublin, într-o postare pe Facebook.

„Am văzut și eu replica Președintelui. Acum aștept să spună, la următoarea conferință, ce a făcut pentru colegii mei de la Curtea de Apel Pitești deja sancționați, Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu. Că înțeleg că abia după execuție consideră că are atribuții. Are deja două execuții și n-am văzut niciun demers. Și dacă nu a aflat, colegul meu Felix Lucian Salar a fost forțat ieri să intre în altă materie. Deci, ce a făcut pentru ei astfel încât eu să am așteptarea legitimă că va face pentru mine? Și ca să spunem și numele consilierului – este dl. Cosmin Soare Filatov”, a scris judecătoarea Marinaș.

Judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova a dezvăluit, într-un interviu pentru publicul HotNews, un schimb de mesaje cu consilierul prezidențial căruia în octombrie i-a comunicat dosarul disciplinar deschis împotriva ei de Inspecția Judiciară.

Ea a precizat că în timpul conferinței de presă de marți, când a aflat că președintele nu a primit nimic de la magistrații care se consideră șicanați de Inspecția Judiciară, i-a trimis un mesaj consilierului Filatov, întrebându-l dacă i-a comunicat dosarul președintelui.

Marinaș susține că într-un prim mesaj consilierul prezidențial i-a transmis „este treaba consilierilor să informeze corect și complet președintele”. Ulterior, la o oră după încheierea conferinței de presă i-a transmis un alt mesaj în care i-a comunicat „de fapt n-a apucat să informeze președintele”.

HotNews a solicitat vineri dimineață un punct de vedere consilierului prezidențial Cosmin Soare Filatov. Acesta încă nu a răspuns solicitării.

Cine este Cosmin Soare Filatov

Cosmin Soare-Filatov a fost numit de președintele Nicușor Dan în funcția de consilier prezidențial pe probleme constituționale la 1 noiembrie 2025.

A absolvit Facultatea de Drept din București, iar în prezent este doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Drept a Universității București, potrivit Administrației Prezidențiale. Din 2021 predă Drept administrativ în cadrul Facultății de Drept din Capitală, în calitate de asistent universitar. Filatov a lucrat aproape 13 ani la casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu. A făcut parte din echipa care a reprezentat statul român în arbitrajul deschis de compania canadiană Gabriel Resources în legătură cu proiectul minier de la Roșia Montană.

Cosmin Soare Filatov a fost vehiculat în timpul negocierilor Guvernului Eugen Tomac pentru funcția de ministru al Justiției.

Acțiunile disciplinare împotriva Sorinei Marinaș

Consiliul Superior al Magistraturii s-a îndreptat împotriva Sorinei Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, care în septembrie anul trecut după ce judecătoarea a explicat public de ce a condamnat la 30 de ani de închisoare un bărbat care a încercat să își omoare soția a doua oară. Magistrata scria într-o postare pe Facebook că ”nu am avut vreun sentiment de milă”, subliniind este nevoie ca instanțele să își îndrepte atenția mai mult către victimă, nu doar către agresor și a subliniat incapacitatea statului de a proteja victimele. Condamnarea dispusă de Marinaș a fost prima sentință dată în România într-un dosar de mare violență, în care judecătorul a reținut ca circumstanță agravantă infracțiunea de gen.

În 14 ianuarie, anul curent, CSM a stabilit că judecătoarea a încălcat codul deontologic și că„a depășit limitele unui discurs public echilibrat și imparțial”.

Deși nu este o sancțiune propriu-zisă, prin constatarea încălcării Codului deontologic CSM îi atrage atenția judecătoarei că atitudinea sa nu este conformă profesiei. Este o bilă neagră care rămâne la dosarul profesional.

Marinaș a contestat hotărârea CSM, procesul aflându-se pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În luna septembrie, Inspecția Judiciară a declanșat a doua acțiune disciplinară împotriva judecătoarei Marinaș, după ce aceasta semnalat pe un grup intern al magistraților vicii de procedură în cazul comisiei constituite la Curtea de Apel Craiova la concursul de promovare a judecătorilor. Inspecția Judiciară o acuză de „presiuni și amenințări”.