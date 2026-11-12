Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat despre dosarul trimis de judecătoarea Sorina Marinaș. Ce declarație își menține
Președintele Nicușor Dan a oferit precizări joi seară întrebat de HotNews dacă a primit dosarul de cercetare disciplinară pe care judecătoarea Sorina Marinaș susține că l-a trimis unui consilier prezidențial.
Șeful statului a răspuns scurt, în conferința de presă susținută la Dublin, susținută la finalul primei zile a summitului liderilor europeni.
El a spus că „da, am întrebat, mi-a răspuns, a trimis, dosarul este nesoluționat în momentul de față, adică nu s-a terminat cu o sancțiune sau cu o nesancționare”.
De asemenea, HotNews i-a solicitat lui Nicușor Dan să lămurească și episodul invocat de judecătoarea Marinaș privind schimbul de mesaje cu consilierul prezidențial referitor la acest dosar și l-a rugat pe șeful statului să spună dacă acel consilier l-a informat sau nu în urmă cu două zile.
„Eu am făcut o declarație la o conferință de presă pe care mi-o mențin. Vă mulțumesc mult”, s-a limitat președintele să răspundă.
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Judecătoarea Marinaș spune că a primit două mesaje de la Cotroceni, în timpul și după conferința de presă de marți
Judecătoarea Marinaș de la Curtea de Apel Craiova a dezvăluit joi, într-un interviu pentru publicul HotNews, un schimb de mesaje cu consilierul prezidențial căruia în octombrie i-a comunicat dosarul disciplinar deschis împotriva ei de Inspecția Judiciară. Mesajele – care sunt contradictorii – au fost primite de magistrată în timpul și la scurt timp după conferința de presă de marți seară, în care Nicușor Dan a spus că nu are dovezi și că așteaptă dosare de la magistrații cercetați disciplinar după ce au vorbit despre abuzuri în justiție.
„Când am auzit că președintele a spus că el n-a primit nimic de la magistrați, i-am trimis un mesaj domnului consilier”, a precizat judecătoarea.
Ea a relatat ce a urmat după acest mesaj, în seara conferinței de presă susținute de Nicușor Dan, și cum a ajuns să comunice Administrației Prezidențiale dosarul disciplinar în care a fost anchetată de Inspecția Judiciară.
Sorina Marinaș a fost printre magistrații care au vorbit cu Nicușor Dan în decembrie 2025, după documentarul „Justiție Capturată. Ea a spus că magistrații i-au lăsat președintelui „3.000 de file de probe”.
Ce a spus președintele în conferință
„Care e dosarul cercetării și penalizării lor? Dați-mi situația lor, cu nume și prenume, când au fost penalizați de Inspecția Judiciară sau de CSM, astfel încât eu sau dvs, sau oricine e interesat de starea justiției să ceară hotărârile judecătorești, deciziile de sancționare”.
Acesta a fost răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat de jurnalistul Recorder Sebastian Zachmann, în conferința de presă de marți seară, de ce nu a avut nicio reacție după sancționarea de către Inspecția Judiciară sau CSM a magistraților care au vorbit în documentarul „Justiție Capturată”.
După ce jurnalistul i-a enumerat trei magistrați cercetați disciplinar, între care și Sorina Marinaș, Nicușor Dan a spus că aceștia ar trebui să îi aducă „justificarea că ei au dreptate”: „Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie, cu un extras din plângerea lor față de CSM, cu ce a spus CSM și cu justificarea că ei au dreptate. Eu n-am văzut asta”, a adăugat șeful statului.
Jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu i-a spus apoi președintelui Nicușor Dan că unul dintre magistrații indicați, Sorina Marinaș, a făcut acest lucru și l-a întrebat dacă știe despre acest demers.
„Nu am cunoștință dacă le-a transmis. Sigur au fost văzute de colegul meu, dar eu nu am avut această dezbatere cu dumnealui”, a răspuns Nicușor Dan.