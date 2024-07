VIDEO Kamala Harris, primul discurs de după retragerea lui Biden: „Lasă o moștenire de neegalat în istoria modernă”. Niciun cuvânt despre candidatura sa

Prima apariție publică a Kamalei Harris după retragerea din cursa prezidențială a lui Joe Biden a reprezentat un elogiu adus de vicepreședintele SUA președintelui în funcție. Harris a afirmat că Biden a realizat într-un singur mandat mai mult decât au făcut-o președinți cu două mandate.

Discursul susținut de Kamala Harris a fost o laudă la adresa lui Joe Biden, care a anunțat cu o zi în urmă că se va retrage din cursa pentru al doilea mandat.

„Joe Biden lasă o moștenire de neegalat în istoria modernă. Într-un singur mandat a depășit moștenirea multor președinți cu două mandate”, a spus vicepreședintele în discursul susținut odată cu primirea la Casa Albă a sportivilor de top din colegiile americane.

Kamala Harris a amintit că l-a cunoscut pe fiul lui Joe Biden, Beau, înainte să-l cunoască pe actualul președinte, vicepreședintele susținând că Beau Biden își iubea tatăl pentru aceleași calități pe care avea și ea să le cunoască îndeaproape: „onestitatea, integritatea, inima mare și profunda dragoste față de țara lui”

„În fiecare zi, Joe Biden luptă pentru poporul american și îi sunt profund recunoscătoare pentru cum a slujit națiunea”, a mai spus Kamala Harris. Ulterior, vicepreședintele nu a mai făcut considerații de natură politică în discursul său.

If this was Kamala Harris's first test as the new Democratic nominee, she passed with flying colors. The things you will notice about her that have been missing in Trump's 2024 campaign are personality and energy, and nobody fell asleep, unlike Trump's convention speech. pic.twitter.com/VnwMTx4Luz