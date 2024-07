Kazahstanul a câștigat prima medalie de la Jocurile Olimpice Paris 2024

Kazahstanul a câştigat prima medalie la actuala ediţie a Jocurilor Olimpice de la Paris, obţinând bronzul în proba de carabină 10 m mixt din cadrul concursului de tir, sâmbătă la Chateauroux, informează AFP.

Clasaţi pe locul al treilea în calificări, kazahii Alexandra Le şi Islam Stapaiev au produs surpriza reuşind să se impună cu 17-5 în finala mică împotriva germanilor Anna Janssen, numărul unu mondial la această specialitate, şi Maximilian Ulbrich (nr.19).

În finala mare se vor înfrunta reprezentaţii Chinei şi Coreei de Sud, miza fiind prima medalie de aur la JO 2024.

Duo-ul chinez compus din Huan Yuting şi Sheng Lihao a ocupat prima poziţie la finalul calificărilor, cu un total de 632,2 puncte, cu opt zecimi în plus faţă de sud-coreenii Keum Jihyeon şi Park Hajun, clasaţi pe locul secund. (Agerpres)

#Bronze Medal For Islam Satpayev 🇰🇿 And Le Alexandra 🇰🇿 ✍️. They Defeated Maximilian Ulbrich 🇩🇪 And Anna Janssen 🇩🇪 In The Bronze Medal Match ✍️. #ShootingSport #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/z4pqhlPjLu