Imaginile despre care Kelemen Hunor spune că l-au lăsat „perplex”

„Am rămas perplex când am văzut câteva imagini şi comentarii”, a reacționat luni seară Kelemen Hunor după fotografiile și filmările cu hainele considerate de lux și afişate de partenerele liderilor PSD la botezul fiului lui Alfred Simonis.

De altfel, liderul UDMR a catalogat drept „arogant” modul în care social-democrații au apărut în public.

„Eu cred că oamenii politici trebuie să înţeleagă un singur lucru: nu poţi să spui anumite chestiuni şi să te comporţi cu totul şi cu totul diferit, să te afişezi într-o anumită postură, când tu de fapt conduci o ţară care în acest moment într-adevăr are o problemă serioasă cu economia şi fiecare cetăţean simte acest lucru”, a afirmat Kelemen Hunor, la Euronews România.

„Deci nu e cazul pentru astfel de evenimente şi să te afişezi atât de, hai să spun aşa, arogant faţă de toată ţara”, a mai spus liderul UDMR, citat de News.ro.

Kelemen Hunor a adăugat că înţelege „furia şi nervozitatea oamenilor”.

„Dacă atâta au putut ei (social-democraţii, n.r.) acum eu ce să spun? Mă mir şi eu, am rămas perplex când am văzut câteva imagini şi câteva comentarii. Nu se face aşa ceva! Nu se poate. Şi da, se vede prin reacţia oamenilor”, a mai spus liderul UDMR.

Copilul șefului CJ Timiş, Alfred Simonis, a fost botezat de liderul PSD, Sorin Grindeanu, petrecerea având loc sâmbătă, la o locație de lux din Timișoara.

Sorina Docuz, tânăra parteneră a fostului premier Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri, pe care a accesorizat-o cu o haină de blană ce părea de şinşilă.

Internauţii care au văzut imaginile au denunțat „luxul şi opulenţa”. În spațiul online s-a vehiculat că haina ei este din șinșila, la un preț estimat la peste 15.000 de euro. Marcel Ciolacu a declarat pentru Libertatea că nu e șinșila, iar haina a fost cumpărată din bazarul din Istanbul cu 500 de euro.

Nașul copilului a fost președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, iar la petrecerea de botez au participat numeroși lideri PSD. Între aceștia: fostul lider al partidului Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, alături de soțul ei, Claudiu Manda, Alexandru Rogobete, Florin Manole, Alexandru Rafila.

Printre cei care au cântat la petrecerea lui Simonis au fost Al Bano şi Theo Rose.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat și el, mai devreme în cursul zilei de luni, în urma acestor critici și a susținut că „toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți la mesajul pe care îl transmitem”: „În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice, trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”.

Reacția lui Simonis

Alfred Simonis a reacționat ironic după valul de critici apărut în jurul petrecerii organizate în weekend de el la botezul fiului său.

Alfred Simonis a spus că „a fost un weekend greu nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, ci și pentru ceilalți”.

„Bună dimineața, după un weekend greu, după cum bine știți. Dar nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, a fost un weekend greu, ci și pentru ceilalți. Au stat la pândă, au stat prin boscheți, au stat toată noaptea treji, să comenteze, să propage, să promoveze. Deci un weekend greu pentru toată lumea. Suntem foarte obosiți și unii, și alții”, a declarat șeful CJ Timiș, luni, la începutul unei ședințe, potrivit imaginilor video postate de Vocea Timișului.