Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că eventuala reorganizare administrativ-teritorială a României nu trebuie să ducă la o schimbare a raportului etnic.

El a indicat acest aspect drept „o linie roșie” a UDMR, marți, într-un interviu pentru Adevărul.

„Când vorbim de localitățile mici, sunt câteva localități, nu foarte multe, unde orice comasare înseamnă că raportul etnic se schimbă definitiv, în defavoarea comunității locale, ceea ce nu putem accepta. Nici legile României, nici acordurile internaționale la care România este parte nu permit așa ceva”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor crede că în această privință „se poate dialoga cu Guvernul”.

„Au și zis. Dar anumite localități și dacă voluntar sunt comasate, nu se întâmplă nimic. Important este să nu schimbi, prin reforma administrativă, sau prin reorganizarea administrativă, raportul etnic, să nu schimbi, fiindcă ăsta este angajamentul României și asta este în legile în vigoare din România. Asta este linia roșie, din punctul nostru de vedere”, a adăugat el.

„Când ajungem la județe, lucrurile se complică mult mai tare”

Președintele UDMR consideră că, pe tema reorganizării județelor, „nervozitatea și sensibilitățile sunt mai mari”.

„Când ajungem la județe, lucrurile se complică mult mai tare decât la localitățile mici – și, acolo, sigur că și nervozitatea, și sensibilitățile sunt mai mari, mai ales în Harghita, Covasna și Mureș, dar și în vest. Deci acolo e și mai puțin probabil să găsești o soluție bună, dacă nu ești extrem, extrem de deschis și dacă nu ești extrem de curajos”, a spus Kelemen Hunor.

Tot astăzi, președintele Consiliului Județean (CJ) Covasna a declarat că își dorește ca județul pe care îl administrează el, Harghita și Mureș să formeze o singură unitate administrativă. Tamas Sandor a invocat în acest sens o declarație făcută de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care spusese că județele Ialomița și Călărași își doresc comasarea voluntară.

Kelemen Hunor: Reorganizarea, un subiect crescut artificial

Liderul UDMR a spus că nu știe dacă asta a fost intenția guvernanților, însă „ei vorbesc în fiecare zi” despre reorganizarea administrativ-teritorială și, „prin acest subiect, au acoperit totul”.

„E un subiect care a fost crescut artificial, zic eu, în această perioadă, și a acoperit orice altceva. Nimeni nu mai vorbește de pensii, nimeni nu mai vorbește de salarii, nimeni nu mai vorbește de învățământ, nimeni nu mai vorbește de investiții. Toată lumea, de trei săptămâni, de patru săptămâni, vorbește doar de reorganizare”, a adăugat Kelemen Hunor.

El a precizat că, deși au existat discuții „pe coridoare”, UDMR nu a fost consultată formal în privința reorganizării teritoriale, cu „date, calcule și cine ce dorește”.

În opinia lui, eventuala reorganizare „trebuie să plece de la două principii importante”, și anume eficientizarea serviciilor publice și punerea accentului pe viața cetățeanului.

„Până la urmă, aici vorbim de viața oamenilor. Nu vorbim de viața primăriei. Nu vorbim de viața funcționării… Vorbim de comunități, vorbim de familii, vorbim de oameni. Doar din perspectiva lor se poate face o reorganizare. Ceea ce am văzut până acuma nu acoperă aceste două principii”, consideră președintele UDMR.

Kelemen Hunor, despre OUG privind comasarea: „E ca apa sfințită, nici nu te ajută, nici nu te încurcă foarte tare”

Pe 20 noiembrie, Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență care stabilește regulile pentru comasarea voluntară. Aceasta se aplică pentru comune, orașe și municipii din același județ, prioritate având localitățile cu cel mult 1.500 de locuitori.

Proiectul nu este valabil pentru județe. În cazul acestora, în PSD, s-a propus modelul curților de apel sau al regiunilor de dezvoltare, de 15, respectiv 8.

„Avem în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență pentru comunele mici, de până la 1.500 de locuitori. E ca apa sfințită, nici nu te ajută, nici nu te încurcă foarte tare. Poți să faci reorganizare voluntară astăzi în România, când dorești tu”, a mai declarat Kelemen Hunor.