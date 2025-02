VIDEO Kevin Spacey, răspuns dur după ce a fost atacat de un alt actor cunoscut: „Ai spus și asta presei?”

Kevin Spacey i-a răspuns într-un mesaj dur unui alt actor cunoscut, Guy Pearce, care l-a acuzat într-un interviu care a stârnit furori că a încercat să îl agreseze în timpul filmărilor unui lungmetraj pentru care au fost colegi de platou, relatează revista Variety.

Spacey, acum în vârstă de 65 de ani, i-a răspuns joi lui Pearce într-un mesaj distribuit pe platforma „X” la o zi după ce actorul australian de origine engleză a făcut comentarii despre el într-un interviu acordat site-ului The Hollywood Reporter.

Pearce, în vârstă de 57 de ani, a declarat că Spacey „m-a vizat” pe platourile filmului neo-noir L.A. Confidential din 1997, care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat și i-a adus lui Kim Basinger Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar.

Pearce l-a descris pe Spacey în interviul acordat THR drept „un om destul de agresiv”, deși a adăugat: „Chiar dacă, probabil, am fost într-o anumită măsură o victimă [a lui] într-o anumită măsură, cu siguranță nu am fost în niciun caz o victimă în adevăratul sens al cuvântului, așa cum au fost alții în fața prădătorilor sexuali”.

Spacey îl acuză pe Guy Pearce că încearcă să își construiască o poveste de victimă

În răspunsul său video, Spacey a declarat că ar fi preferat ca Pearce să nu „iasă cu asta în presă” și a continuat: „Am lucrat împreună acum mult timp. Dacă am făcut atunci ceva care te-a deranjat, ai fi putut să mă contactezi, am fi putut avea acea conversație. Dar, în schimb, ai ales să vorbești cu presa, care, bineînțeles, vine acum după mine pentru că vor să afle ce am de spus despre afirmațiile tale. Chiar vrei să știi care este răspunsul meu? Maturizează-te”.

„Apropo, le-ai spus și jurnaliștilor că, la un an după ce am filmat L.A. Confidential, ai zburat până în Savannah, Georgia, în timp ce filmam Midnight in the Valley of Good and Evil, doar ca să petreci timp cu mine?” a întrebat Spacey retoric. „Ai spus și asta presei? Sau nu se potrivește cu narațiunea de victimă pe care o construiești? Îmi cer scuze că nu am înțeles mesajul că nu-ți place să petreci timp cu mine. Poate că a fost un alt motiv, nu știu”, a continuat el.

Grow up, Guy Pearce. You are not a victim. pic.twitter.com/33paGTj4Aq — Kevin Spacey (@KevinSpacey) February 18, 2025

Spacey, un dublu câștigător al Premiului Oscar grație interpretărilor sale din filmele The Usual Suspects (1995) și American Beauty (1999), și-a încheiat mesajul cu comentarii dure:

„Și iată-te acum, într-o misiune, cam 28 de ani mai târziu, după ce am trecut prin iad și m-am întors, ca să faci ce? Tocmai la timp ca să oprești tipul rău. Asta e ideea? Ce ți-a luat atât de mult? Ți s-a terminat benzina la cal? Adică, dacă vrei să avem o conversație, sunt oricând disponibil, oriunde. O putem face chiar aici, în direct, pe X, dacă vrei. Nu am nimic de ascuns. Dar, Guy, trebuie să te maturizezi. Nu ești o victimă”.

Guy Pearce (centru), alături de Kevin Spacey, Russell Crowe și James Cromwell într-o imagine de promovare a filmului L.A. Confidential din 1997, FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images

Cariera lui Kevin Spacey a fost distrusă de acuzațiile împotriva sa

Referința lui Spacey la trecerea prin „iad” e una la numeroasele acuzații de agresiune sexuală formulate de bărbați împotriva sa în ultimii ani, atât în SUA, cât și Marea Britanie. El a câștigat însă toate procesele intentate împotriva sa sau a ajuns la acorduri pe cale amiabilă cu unii dintre acuzatori.

Acuzaţiile de agresiune sexuală aduse lui Spacey au apărut în 2017, la începutul mişcării #MeToo, într-o perioadă în care cariera sa se bucura de un reviriment grație rolului principal din serialul de succes al Netflix House of Cards.

De-a lungul anilor, actori precum Sharon Stone, Liam Neeson, Brian Cox și alții l-au apărat pe Spacey și au cerut revenirea sa la Hollywood. Cox a declarat recent pentru publicația britanică The i Paper că nu l-a considerat niciodată pe Spacey o persoană abuzivă și a adăugat că „am ajuns într-o epocă în care oamenii spun: ‘Oh, asta e rău, e terminat, boom, a fost anulat’. Ce înseamnă ‘anulat’? Cum îndrăznește cineva să anuleze pe altcineva?”.

În pofida colegilor care au sărit în apărarea sa, Spacey nu a mai avut niciun rol de anvergură la Hollywood după apariția acuzațiilor, el jucând însă anul trecut în Peter Five Eight, un film cu buget redus care a avut parte de o lansare limitată în SUA.

Guy Pearce în schimb are șansa de a câștiga în curând primul său Premiu Oscar din carieră. El a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din apreciatul film The Brutalist. Gala de anul acesta a Premiilor Oscar va avea loc în data de 2 martie la Los Angeles.