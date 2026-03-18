Kremlinul, de acord cu Trump: „Nu sunt tocmai Churchill și De Gaulle, asta e realitatea”

Kremlinul a fost, miercuri, în asentimentul președintelui american Donald Trump, care a comentat anterior cu privire la presupusul calibru scăzut al unor politicieni europeni.

„Probabil putem fi de acord că (prim-ministrul britanic Keir) Starmer nu este Winston Churchill și că (președintele francez Emmanuel) Macron nu este Charles de Gaulle. Lista este interminabilă. Acestea sunt, fără îndoială, realitățile politice în care trăim”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței sale de presă telefonice zilnice, relatează EFE și Agerpres.

Refuzul partenerilor europeni de a participa la războiul din Iran l-a făcut pe Trump să-l compare pe Starmer cu Churchill.

„Din păcate, Keir nu este Winston Churchill”, a declarat marți Trump.

Miercuri, într-un interviu acordat BBC, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a îndemnat pe Trump și Starmer să se întâlnească și să găsească un teren comun după dezacordurile lor privind războiul din Iran.

Anterior, Kremlinul a declarat că războiul cu Iranul nu este războiul său și că își va proteja propriile interese, „oricât de cinic ar părea acest lucru”, după cum a spus purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peksov.

În același timp, Trump însuși a recunoscut că Moscova ar putea ajuta Teheranul „puțin”.

Între timp, negocierile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA rămân blocate, deoarece administrația americană este preocupată de conflictul din Orientul Mijlociu.