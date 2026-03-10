Kremlinul susține că propunerile lui Putin privind Iranul încă sunt pe masă

Președintele iranian Masoud Pezeshkian și Vladimir Putin au semnat în ianuarie 2025 un parteneriat de colaborare strategică între țările lor, FOTO: Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia Images

Kremlinul a declarat marți că președintele Vladimir Putin a oferit diferite opțiuni de mediere în conflictul din Iran și că aceste propuneri sunt în continuare pe masă, relatează Reuters.

„Încă de la începutul acestei situații, chiar înainte ca faza militară să înceapă, președintele Putin a propus diverse opțiuni pentru medierea și sprijinul nostru diplomatic, care ar putea contribui la reducerea tensiunilor. Multe dintre aceste propuneri sunt încă pe masă”, le-a spus jurnaliștilor Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Rusia este pregătită să ajute în cea mai mare măsură posibilă și o va face cu plăcere, însă știți că acest lucru necesită multiple înțelegeri și multiple acorduri, așa că va trebui să avem puțină răbdare”, a mai spus el.

Peskov a făcut aceste declarații la o zi după ce Putin a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump și, potrivit Kremlinului, a împărtășit propuneri menite să pună capăt rapid războiului din Iran.

Peskov a refuzat să ofere detalii despre conținutul acestor propuneri.

Discuție între Putin și Trump despre încheierea războiului din Iran

Trump le-a spus luni jurnaliștilor că Putin „vrea să fie de ajutor” în conflictul din Iran, însă a afirmat că i-a spus liderului de la Kremlin: „Ai putea fi mai de ajutor dacă ai pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia”.

Rusia, care are un tratat de parteneriat strategic cu Iranul, a condamnat războiul pe care Statele Unite și Israelul l-au lansat împotriva Republicii Islamice pe 28 februarie. Totuși, în calitate de mare exportator de energie, Moscova a beneficiat de creșterea prețurilor la petrol rezultată în urma conflictului.

Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, a declarat în weekend că a cerut Rusiei să nu furnizeze informații militare Iranului, după ce The Washington Post a relatat că Moscova ar furniza Teheranului date de țintire pentru a ajuta forțele sale armate să atace forțele americane din Orientul Mijlociu.

Peskov a spus că Rusia nu comentează astfel de relatări și a refuzat să spună dacă subiectul a fost discutat în timpul convorbirii dintre Putin și Trump.

Întrebat despre declarația lui Witkoff, el a spus: „Pot doar să spun că Steve Witkoff este într-adevăr în contact constant cu interlocutorii săi ruși, iar acest canal de comunicare le permite să își transmită reciproc semnale cu privire la cele mai sensibile chestiuni”.