La o zi după ce fostul ministru Chițoiu a intrat la închisoare, judecătorii explică motivele condamnării și arată strategia prin care acesta a încercat să scape nevinovat: Mortul e de vină

Daniel Chițoiu nu și-a recunoscut vreo vină în accidentul în urmă căruia au murit doi oameni, a aruncat responsabilitatea pe șoferul decedat și a pus „o presiune inoportună asupra judecătorului”, se arată în motivarea condamnării, consultată de HotNews. Fostul ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu (PNL), a fost condamnat joi de Curtea de Apel Pitești la patru ani de închisoare cu executare pentru un accident produs în 2019, în urma căruia două persoane au murit, iar o alta a avut nevoie de 250 de zile de îngrijiri medicale. La scurt timp după pronunțarea sentinței, Chițoiu s-a prezentat la Poliția Capitalei, fiind condus la Penitenciarul Rahova.

Trimis în judecată pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, Daniel Chițoiu a fost condamnat doar pentru prima infracțiune, în cazul celei de-a doua intervenind prescripția faptelor. În primă instanță, la Judecătoria Pitești, Chițoiu a fost condamnat la 3 ani cu suspendare. Procurorii au contestat sentința, criticând pedeapsa ca fiind prea blândă.

În vârstă de 58 de ani, Daniel Chițoiu a fost ministru de finanțe în guvernele Ponta I și II, în perioada 2012-2014, din partea PNL. A fost și deputat în două mandate (2008-2016).

Accidentul provocat de Daniel Chițoiu a avut loc în 26 decembrie 2019, în localitatea Zamfirești din Argeș. Datele raportate atunci de poliție arătau că fostul ministru a pătruns pe contrasens lovind frontal o mașină care circula regulamentar din sens opus. Surse judiciare indicau că ar fi pierdut controlul volanului pentru că vorbea la telefon. Această ipoteză a picat însă, listingul telefonic arătând că în momentul impactului Daniel Chițoiu nu vorbea la telefon.

În fața judecătorilor, fostul ministru s-a declarat nevinovat, susținând că de fapt el a fost cel care a încercat să evite accidentul pentru că șoferul care circula din sens opus ar fi pătruns pe banda sa de mers.

Ipoteza prezentată de Chițoiu a fost susținut și de un expert parte, plătit de fostul ministru să efectueze o expertiză extrajudiciară. Nicio probă de la dosar, arată Curtea de Apel Pitești în motivare, nu susține apărarea lui Chițoiu, iar expertiza extrajudiciară efectuată de expertul angajat de el s-a bazat exclusiv pe declarațiile lui.

Nici în timpul anchetei, nici în instanță nu s-a stabilit ce l-a determinat pe Chițoiu să pătrundă pe sensul opus de deplasare. Însă acest aspect, argumentează judecătorii instanțelor de fond și apel „nu are relevanță în privința stabilirii vinovăției deoarece este evident că inculpatul, atunci când a ajuns pe celălalt sens de mers, nu era atent la drum, fiind vorba de un factor/eveniment care a dus la pierderea atenției la drum”.

A dat vina pe victimă

În timpul procesului, Daniel Chițoiu a dat vina pe șoferul mașinii care se deplasa din sens opus, un bărbat în vârstă de 82 de ani, acuzând problemele de sănătate ale acestuia. Martorii audiați la proces, au declarat că respectivul șofer circula regulamentar, Chițoiu fiind cel care a intrat pe contrasens. De altfel, în motivarea condamnării judecătorii subliniază că șoferul care a murit a fost cel care a încercat să evide impactul.

„Singurele manevre de evitare a coliziunii au fost inițiate de victimă care a frânat înaintea impactului, dar care din păcate nu au fost suficiente, în vreme ce, în dreptul inculpatului nu s-au putut detecta asemenea inițiative, împrejurare ce întărește ipoteza luată în considerare de prima instanță cum că inculpatul deja pierduse controlul autoturismului său”, se arată în motivarea Curții de Apel Pitești din 8 ianuarie.

Judecătorii au acuzat și comportamentul lui Chițoiu în timpul procesului

Judecătorii au criticat, în hotărârea de condamnare, lipsa de asumare a fostului ministru și comportamentul său intimidant în timpul procesului.

”Un comportament procesual al inculpatului (și al apărătorilor acestuia, cum a ținut să precizeze și judecătorul fondului) exhibat în fața primei instanțe pe care și noi îl socotim a fi inacceptabil. Au fost punctate de prima instanță mai multe acțiuni ale inculpatului, prin apărătorii care l-au asistat atunci, precum cereri de recuzare ale membrilor completului (care a cunoscut schimbări de titular pe parcursul cercetării judecătorești), aducerea la cunoștința completului a faptului că a fost sesizată Inspecția Judiciară pentru a pune o presiune inoportună asupra judecătorului titular, solicitarea unui probatoriu care să demonstreze eventuale probleme de sănătate ale victimelor și care, departe de a avea legătură cu cauza, mai degrabă a demonstrat o lipsă de asumare față de cele întâmplate și în sfârșit, pornind de la statutul de persoană publică a inculpatului, crearea unui climat de suspiciune față de imparțialitatea completului de judecată”, au reținut judecătorii Curții de Apel Pitești în motivare.

Concluziile judecătorilor

Magistrații subliniază că vina în producerea accidentului a aparținut exclusiv fostului ministru care „a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, fără să fi fost obstrucționat în vreun fel în trafic de alt participant, pe un sector de drum intens circulat, pe un interval orar și în condiții de timp care asigurau o bună vizibilitate”.

Atitudinea de nerecunoaștere a vinovăției și încercarea de a arunca vina pe victimă „trebuie să își găsească efecte și în regimul sancționator”, a concluzionat judecătorii Curții de Apel Pitești care au decis majorarea pedepsei de la 3 la 4 ani și executarea ei în regim de detenție.

Joi după amiază, în urma pronunțării sentinței, Daniel Chițoiu s-a predat la Serviciul de Investigații Criminale al Poliției Capitalei. De acolo, a fost preluat de polițiști și dus la penitenciarul Rahova, unde își va ispăși pedeapsa.