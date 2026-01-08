„Le vom considera ținte legitime”. Rusia amenință din nou în privința trimiterii de trupe de menținere a păcii în Ucraina

Rusia și-a reafirmat joi opoziția față de orice desfășurare de trupe străine în Ucraina și a denunțat „militarismul” aliaților Kievului, reuniți în „Coaliția de Voință” și care au convenit marți la un summit să trimită o forță multinațională în Ucraina ca garanție de securitate pentru această țară după un eventual acord de pace, relatează agențiile AFP, EFE și Agerpres.

„Noile declarații militariste așa-numitei Coaliții a Voluntarilor (sau Coaliția de Voință n.r.) și ale regimului de la Kiev fac din ei o adevărată «axă a războiului»”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Cele 35 de state membre ale „Coaliției de Voință”, majoritatea țări europene susținătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia, au convenit marți la Paris asupra desfășurării unei forțe multinaționale în Ucraina și monitorizării sub „leadership-ul” Statelor Unite a unei potențiale încetări a focului, de îndată ce un tratat de pace, încă foarte ipotetic, va fi încheiat cu Rusia, de al cărei acord depinde însă implementarea garanțiilor de securitate occidentale pentru Ucraina schițate de respectiva coaliție.

Dar „toate aceste unități și instalații vor fi considerate ținte militare legitime de către forțele armate ruse”, a atenționat purtătoarea de cuvânt a MAE rus. „Aceste avertismente au fost repetate de mai multe ori la cel mai înalt nivel și rămân de actualitate”, a insistat ea.

Care este, potrivit Rusiei, „soluționarea pașnică” a războiului: „Demilitarizarea și denazificarea”

Președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și președintele Zelenski au semnat după reuniunea de la Paris o declarație de intenție despre desfășurarea unor trupe de menținere a păcii în Ucraina, în cazul unui acord de pace. Conform planului franco-britanic, „după încetarea focului, Marea Britanie și Franța vor crea centre militare în toată Ucraina și vor construi facilități securizate pentru arme și echipamente militare, pentru a răspunde nevoilor de apărare ale Ucrainei”, a declarat Starmer. La rândul său, Macron a spus după reuniunea de la Paris că, de asemenea după încetarea focului, „câteva mii” de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a MAE rus, o asemenea declarație „este extrem de îndepărtată de o soluționare pașnică” a conflictului. „Aceasta nu are ca obiectiv să se ajungă la o pace și o securitate durabile, ci de a continua militarizarea, escaladarea și extinderea conflictului” în Ucraina, a remarcat Maria Zaharova.

Ea a insistat că, din punctul de vedere al Rusiei, „o soluționare pașnică a conflictului este posibilă doar prin eliminarea cauzelor sale profunde, a revenirii Ucrainei la statutul de neutralitate, demilitarizarea și denazificarea și respectarea de către Kiev a drepturilor și libertăților privind limba, cultura și religia”.

„Toate aceste obiective vor fi atinse, fără îndoială, fie prin mijloace politico-diplomatice, fie în cadrul operațiunii militare speciale în care forțele armate ruse mențin inițiativa”, a susținut Zaharova. „Planurile membrilor săi (ale Coaliției de Voință n.red) devin tot mai periculoase și distructive pentru viitorul continentului european și al cetățenilor săi, pe care în plus politicienii occidentali îi obligă să plătească pentru aceste eforturi”, a concluzionat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.