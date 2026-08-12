Legendarul studio de film Paramount amenință că va părăsi Hollywood după 114 de ani

David Ellison, CEO-ul Paramount Skydance, și-a pierdut răbdarea cu procesul antitrust intentat de 12 state americane care încearcă să blocheze fuziunea dintre compania sa și Warner Bros Discovery. El amenință cu o mutare fără precedent, relatează Variety.

Mai multe surse din industrie au confirmat pentru Variety că Ellison le-a spus săptămâna trecută directorilor executivi de rang înalt ai Paramount că va muta operațiunile companiei în afara statului California, care găzduiește Hollywood, dacă tranzacția nu se încheie până la 30 septembrie.

Paramount Skydance a ajuns la un acord de a achiziționa Warner Bros Discovery – gigantul care deține studiourile de film Warner Bros, televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max și televiziuni de rețea precum CNN – la sfârșit lunii februarie.

Acordul a venit după un război al licitațiilor care inițial a fost câștigat de Netflix în decembrie anul trecut. Paramount Skydance a lansat apoi inclusiv o tentativă de preluarea ostilă a Warner Bros Discovery, adresată direct investitorilor săi și peste capul conducerii companiei.

De ce este tranzacția dintre Paramount Skydance și Warner Bros controversată în SUA

Șefii de la Warner Bros au acceptat în cele din urmă oferta companiei conduse de Ellison, după ce Netflix s-a retras din negocieri, directorii companiei de streaming considerând că licitările au ajuns la un nivel nesustenabil.

Tranzacția este considerată ca una cu ramificații politice profunde în Statele Unite deoarece David Ellison este văzut ca fiind apropiat al Partidului Republican, iar finalizarea tranzacției i-ar oferi controlul asupra televiziunii CNN, considerată favorabilă Partidului Democrat.

Compania Paramount Skydance a fost creată după ce compania media a lui Ellison a fuzionat cu Paramount Global în urma unei tranzacții anunțate în 2024, în care legendarul studio de film, unul dintre cele mai vechi din lume, a fost practic „înghițit” de Skydance.

Paramount a fost fondat în 1912, în același an ca Universal Pictures. Cele două sunt practic cele mai vechi studiouri de film de la Hollywood.

Ellison a devenit CEO-ul noii companii. El este fiul lui Larry Ellison, fondatorul Oracle și un apropiat al președintelui republican Donald Trump. Tranzacția anunțată în 2024 a oferit familiei Ellison și controlul asupra CBS News, încă una dintre televiziunile de știri cu tradiție în SUA. După finalizarea fuziunii, noua companie a decis mai multe modificări în conducerea și programul CBS News, acestea ducând la acuzații de ingerință în politica editorială.

David Ellison, CEO-ul companiei Paramount Skydance, FOTO: Bonnie Cash / UPI / Profimedia Images

De ce amenință David Ellison statul care găzduiește Hollywood

Fuziunea dintre Paramount Skydance a primit între timp aprobarea autorităților de reglementare antitrust din Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie. Compania lui Ellison a făcut mai multe concesii legate de activitățile sale din Europa pentru a primi aprobarea aici.

Însă în SUA un grup de 12 state americane încearcă să obțină blocarea tranzacției în justiție. Acest proces antitrust este practic ultimul obstacol în calea finalizării afacerii.

Sursele Variety afirmă că Ellison le-a spus directorilor Paramount Skydance să se pregătească pentru mutarea operațiunilor companiei în afara Californiei de la 1 octombrie, dacă Rob Bonta, procurorul general al statului care găzduiește Hollywood, nu acceptă să negocieze o înțelegere.

Ca răspuns, Bonta a calificat planul lui Ellison de a părăsi statul drept o „încercare de a șantaja statul pentru a-l face să permită încheierea unei tranzacții ilegale”.

„Paramount și-a pierdut perspectiva asupra situației, în timp ce continuă să piardă în instanță”, a scris procurorul general democrat într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua „X”. „Nu a funcționat prima dată – în ajunul procesului nostru intentat în iulie – și nu va funcționa nici de data aceasta”, a dat asigurări el.

Paramount Skydance riscă penalități de peste un miliard de dolari

Motivul oferit de Ellison echipei sale de conducere pentru relocarea din California a fost acela că Paramount va trebui să reducă din costuri odată ce va începe să se aplice „taxa de întârziere” datorată acționarilor Warner Bros Discovery pentru faptul că tranzacția nu a fost finalizată. Aceasta se va calcula începând de la data de 1 octombrie.

Din acea zi, Paramount va începe să acumuleze penalități datorate acționarilor WBD în valoare de 7 milioane de dolari pe zi, până la finalizarea tranzacției. Procesul intentat de procurorii generali ai statelor americane este programat să înceapă abia pe 2 martie 2027.

Paramount ar ajunge astfel să datoreze aproximativ 1,2 miliarde de dolari acționarilor WBD până la momentul la care procesul este estimat să se încheie.

La întâlnirea din 5 august, desfășurată la studiourile Paramount, Ellison le-a spus celor 12 membri ai echipei sale de conducere că se așteaptă să câștige procesul antitrust împotriva statelor. Totuși, el a indicat și că, dacă Bonta refuză negocierile iar fuziunea Paramount-WBD rămâne în incertitudine, Paramount va începe să-și împacheteze lucrurile și să părăsească statul în mai puțin de două luni.

Celebrul semn al Hollywood de deasupra orașului Los Angeles, FOTO: Dan Breckwoldt / Dreamstime.com

Nici conducerea Paramount nu știe unde s-ar putea muta compania dacă părăsește Hollywood

Variety notează că decizia lui David Ellison a fost atât de bruscă încât conducerea Paramount Skydance nu a stabilit încă unde ar putea fi noul său sediu. Compania ia în considerare destinații precum Georgia, Texas și Tennessee.

O retragere de amploare din California ar putea provoca un val de demisii în rândul angajaților, mai ales în condițiile în care se prefigurează concedieri masive dacă Paramount va finaliza în cele din urmă fuziunea cu Warner Bros.

Paramount Skydance avea la sfârșitul anului trecut aproximativ 17.600 de angajați la nivel mondial. Warner Bros Discovery avea 35.500. Dacă fuziunea va trece linia de sosire, se așteaptă ca Ellison și echipa sa să elimine mii de locuri de muncă în cadrul companiei combinate, pentru a obține economii de costuri și pentru a eficientiza operațiunile.