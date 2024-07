Liberalii, mulțumiți de rezultatul alegerilor / Ciucă: Votul reconfirmă că PNL este cel mai puternic partid de dreapta din România

Deși au pierdut șase Consilii Județene printre care Suceava, Prahova și Timiș, conducerea PNL a anunțat că este mulțumită de rezultatul alegerilor. După o ședință care a durat mai bine de șase ore, liberalii au anunțat că votul din 9 iunie a reconfirmat PNL-ul drept „cel mai puternic partid de dreapta din România”.

Președintele PNL, Nicolae Ciucă a anunțat că toţi liderii de filială au stabilit, în unanimitate, ca partidul să aibă propriul candidat la alegerile prezidenţiale.

”Am avut o analiză a rezultatelor şi, sigur, am plecat de la datele pe care le avem astăzi de la BEC. Discutăm despre scorul politic al PNL, de peste 30%, şi un număr de 2,5 milioane de voturi (…) Acest vot totodată reconfirmă PNL ca fiind cel mai puternic partid de dreapta din România”, a declarat, liderul PNL, Nicolae Ciucă.

”Am avut dialog şi am lăsat fiecare preşedinte de filială să-şi exprime propria analiză, propriul punct de vedere. La final am avut o discuţie legată de perspectiva alegerilor viitoare”, a anunţat liderul PNL.

Întrebat dacă s-a pus în discuţie ca eventuala sa candidatură la alegerile prezidenţiale să fie susţinută de mai multe formaţiuni de dreapta, Nicolae Ciucă a răspuns:

”Ceea ce vă pot spune cât se poate de asumat şi de responsabil este faptul că, pe o astfel de decizie, ne luăm această libertate de a discuta, de a negocia cu orice partid care doreşte să susţină politicile de dreapta, ţinând cont de faptul că PNL a fost partidul care, de când este la guvernare (…) a fost apărătorul a ceea ce a însemnat cota unică, Pilonul II de pensii. Am fost cei care am susţinut mediul de afaceri şi am vorbit şi am făcut tot ce a ţinut de noi să venim cu politici care să crească, să consolideze capitalul românesc”, a explicat Ciucă.

Liberalii s-au reunit vineri, la Brașov, într-o ședință cu liderii de organizații pentru a analiza rezultatul alegerilor.