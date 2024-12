LIVE Alegeri parlamentare 2024. Prezența finala la ora 21.00. Au votat peste 9,4 milioane de români. Prezența este puțin sub cea de la prezidențialele de săptămâna trecută

Persoane voteaza in cadrul alegerilor parlamentare, in Bucuresti, 1 decembrie 2024. Inquam Photos / Marian Calestru

Românii votează, duminică, la alegerile parlamentare 2024, în urma cărora vor fi aleși, pe listele partidelor, cei 137 de senatori și 332 de deputați din Parlamentul României. Scrutinul are loc într-un context tensionat, în care Biroul Electoral Central renumără cele peste 9,4 milioane de voturi de la primul tur al prezidențialelor, după decizia fără precedent a Curții Constituționale în scrutinul în care independentul Călin Georgescu a ieșit pe primul loc, Elena Lasconi (USR) pe doi, iar premierul PSD Marcel Ciolacu pe locul trei.

Alegerile parlamentare 2024 au început duminică dimineață la ora 7:00 și în România, iar urnele se vor închide la ora 21.00 în cele 8.968 de secţii de votare de pe teritoriul țării. În total, pe listele permanente sunt puțin peste 18 milioane de alegători.

Mobilizare masivă la secțiile din străinătate, unde prezența la vot este dublă față de parlamentarele din 2024. Diaspora a început să voteze încă de vineri seară, în străinătate fiind deschise 950 de secții.

Vor face sondaje exit-poll două institute de sondare, CURS și ARA, iar primele estimări vor veni la ora 21.00.

În timp ce au loc alegerile parlamentare 2024, BEC renumără voturile de la primul tur al prezidențialelor, iar CCR a anunțat că va da luni o decizie pe solicitarea depusă de candidatul Cristian Terheş de anulare a rezultatelor din 24 noiembrie.

Alegerile parlamentare 2024: Evenimentele din ziua votului, LIVE:

21:00

Prezența finală la ora 21.00 a fost de 52,33% socotind alegătorii din țară și din străinătate – 9.423.565 persoane care au votat, din care 744.350 în diaspora.

Procentul de prezență final în țară a fost de 48,19%, comparativ cu 31,95% în 2020 și 39,79% în 2016.

În diasporă au votat 744.350 persoane, cu 184% mai mult decât cei 261.811 care votaseră la aceeași oră în 2020.

În primul tur al alegerilor prezidențiale de duminica trecută, la ora 21:00 prezența la vot era 52,4% (9.436.924 de persoane).

20:14

Unul dintre liderii de partid important pregătește un discurs neașteptat pentru ora 21.00 / Ce se întâmplă ACUM la partide

De asemenea, un important lider PSD anticipează formula de guvernare după aflarea rezultatelor: „S-a votat emoțional, asta e viața!”

20:05

Județele cu cea mai mare prezență, la ora 20:00:

Harghita – 55,39%

Bihor – 52,94%

Olt – 51,09%

Sălaj – 50,91%

Covasna – 50,89%

Județele cu cea mai slabă prezență, la ora 20:00:

Vaslui – 31,82%

Iași – 38,48%

Botoșani – 39,33%

Ialomița – 40,21%

Bacău – 40,22%

În municipiul București, prezența este de 44,86%.

20:00

Până la această oră, au votat 9.215.792 de persoane (709.680 în diaspora), echivalentul a 51,17% dintre alegătorii cu drept de vot.

La secțiile de pe teritoriul României, prezența la vot la ora 20:00 este 47,21% (8.501.403 persoane) cu 51% mai mult decât la alegerile parlamentare din 2020, când era 31.11% (5.659.852 persoane).

În diaspora au votat 709.680 de persoane, cu 184% mai mult decât cei 249.880 de persoane care votaseră în străinătate până la ora 20:00 în 2020.

În primul tur al alegerilor prezidențiale de duminica trecută, la ora 20:00 prezența la vot era 51,19% (9.219.366 de persoane).

Am trecut de 50% prezență în țară + diaspora

19:30

Potrivit datelor în timp real afișate de Autoritatea Electorală Permanentă, prezența în timp real în țară și diasporă a trecut de 50%.

19:05

Județele cu cea mai mare prezență, la ora 19:00:

Harghita – 51,89%

Bihor – 49,44%

Olt – 48,56%

Argeș – 48,11%

Covasna – 47,67%

Județele cu cea mai slabă prezență, la ora 19:00:

Vaslui – 30,55%

Iași – 36,54%

Botoșani – 37,79%

Caraș-Severin – 37,98%

Ialomița – 38%

În municipiul București, prezența este de 41,9%.

Prezența se apropie de 50%

19:00

Până la această oră, au votat 8.841.072 de persoane (662.985 în diaspora), echivalentul a 49,09% dintre alegătorii cu drept de vot.

La secțiile de pe teritoriul României, prezența la vot la ora 19:00 este 45,37% (8.170.871 de persoane) cu 52% mai mult decât la alegerile parlamentare din 2020, când era 29,8% (5.421.794 persoane).

În diaspora au votat 662.985 de persoane, cu 178% mai mult decât cei 237.968 de persoane care votaseră în străinătate până la ora 19:00 în 2020.

În primul tur al alegerilor prezidențiale de duminica trecută, la ora 19:00 prezența la vot era 49,01% (8.827.310 de persoane).

18:30

Polițiștii Capitalei au aplicat trei amenzi în valoare de 13.500 de lei unor persoane care au fost prinse că și-au fotografiat buletinului de vot, potrivit unui comunicat emis de centrul de comunicare al Municipiului București, care monitorizează și coordonează misiunile desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne în ziua alegerilor parlamentare. De asemenea, jandarmii din București au aplicat amenzi în valoare de 5.200 de lei.

De la începerea votării au fost primite șase sesizări privind posibile incidente, una dintre acestea a fost trimisă spre soluționare Biroului Electoral Sector 2.

18:08

Care sunt județele cu cea mai mare participare la vot, la ora 18:00:

Harghita – 46,41%

Olt – 44,33%

Bihor – 44,07%

Argeș – 43,85%

Buzău – 42,93%

Județe cu cea mai scăzută participare la vot, la ora 18:00:

Vaslui – 28,5%

Iași – 33,54%

Caraș-Severin – 33,67%

Ialomița – 34,39%

Botoșani – 35,04%

În municipiul București, prezența la vot este de 38,34%.

18:00

Până la această oră, au votat 8.309.539 de persoane (607.633 în diaspora), echivalentul a 46,14% dintre alegătorii cu drept de vot.

La secțiile de pe teritoriul României, prezența la vot la ora 18:00 este 42,71% (7.691.800 de persoane) cu 53% mai mult decât la alegerile parlamentare din 2020, când era 27,92% (5.079.908 persoane).

În diaspora au votat 607.633 de persoane, cu 172% mai mult decât cei 223.163 care votaseră în străinătate până la ora 18:00 în 2020.

În primul tur al alegerilor prezidențiale de duminica trecută, la ora 18:00 prezența la vot era 45,85% (8.257.871 de persoane).

Incidente la vot până la ora 17.00. Au fost inclusiv încercări de mituire a alegătorilor

17:46

Ministerul de Interne anunță că de la începerea votării și până la ora 17.00 au fost primite 162 de sesizări privind contravenții sau infracțiuni în legătură cu alegerile parlamentare – 69 dintre sesizări nu s-au confirmat, iar 15 sunt în curs de verificare.

Conform MAI, polițiștii au întocmit dosare penale cu privire la 45 de posibile infracțiuni și au aplicat 59 de sancțiuni contravenționale: 41 de avertismente și 18 amenzi în valoare de 64.200 de lei.

Cazuri semnalate:

Polițiștii din Mehedinți au fost sesizați că o tânără ar figura că a votat atât la o secție de votare din Mehedinți, cât și la o secție din Franța. Polițiștii au stabilit că tânăra s-ar fi prezentat la secția din Franța, unde și-ar fi exercitat dreptul de vot. De asemenea, s-a stabilit că la secția de votare din județul Mehedinți trei femei având diverse calități în cadrul comisiei Secției de vot ar fi votat fără a avea acest drept și ar fi semnat pe listele electorale, iar ulterior ar fi introdus buletinele de vot în urne, în numele tinerei și al mamei sale, fără ca acestea două fie prezente la secția de votare. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot.

Polițiștii din județul Călărași au fost sesizați prin apel la 112 de către o femeie care a sesizat că a fost agresată de o altă persoană. În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constatat ca fapta se confirmă. De asemenea, soțul victimei a formulat un denunț cu privire la un bărbat care ar fi oferit sume de bani pentru a determina cetățenii să voteze un anumit competitor electoral. A fost întocmit dosar penal pentru loviri și alte violențe, precum și pentru coruperea alegătorilor.

În urma unui apel la 112, polițiștii din Motru, jud Gorj, au fost sesizați de către președintele unei secții de votare cu privire la faptul că unui alegător i-au fost înmânate 3 buletine de vot pentru alegerea membrilor Senatului. În urma cercetărilor, incidentul se confirmă. Până la sosirea echipei operative, cele 3 buletine de vot au fost anulate. A fost întocmit dosar penal.

Și în Piatra-Neamț, o persoană a primit două buletine de vot pentru alegerea membrilor Senatului. Persoana în cauză a intrat în cabina de vot și și-a exprimat votul pe ambele buletine însă la ieșirea din cabină a fost observată de președintele secției de votare.

Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizată de către un bărbat, din comuna Ghimpați, cu privire la faptul că se află în fața secției de votare și nu i s-ar permite să voteze. Din verificările efectuate, a rezultat faptul că aspectele sesizate nu se confirmă, bărbatul fiind sancționat cu amendă în valoare de 4.000 de lei pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgențe 112.

Tot în județul Giurgiu, un bărbat din Călugăreni a sesizat poliția cu privire la faptul că ar fi observat, la o secție de votare, mai multe persoane care ar sfătui alegătorii cu cine să voteze. Întrucât cele sesizate nu s-au confirmat, bărbatul a fost sancționat contravențional.

Polițiștii din Dâmbovița au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană, care are calitatea de observator ar dirija alegătorii și ar sta foarte aproape de cabinele de vot și de urnă, poziție din care ar putea încălca confidențialitatea votului. Din primele verificări polițiștii au stabilit că aspectele sesizate nu se confirmă.

Un bărbat din București a fost amendat cu 4.700 de lei, pentru încălcarea legislației electorale și tulburarea liniștii publice întrucât, aflându-se în incinta localului de vot, îndemna alegătorii să voteze cu un anumit partid politic, iar la intervenția angajaților MAI a devenit recalcitrant.

Un bărbat din Timișoara a încercat să voteze având cartea de identitate anulată și a refuzat să se conformeze dispozițiilor președintelui de a părăsi secția de vot.

În orașul Panciu din județul Vrancea polițiștii au fost sesizați că la o secție de votare o persoană a votat cu cartea de identitate a altei persoane. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru fals privind identitatea.

Județele cu cea mai mare prezență la ora 17.00

17:10

Județele cu cea mai mare prezență, la ora 17.00:

Harghita – 43,12%

Olt – 41,48%

Argeș – 41,15%

Bihor – 40,88%

Buzău – 40,28%

Cea mai slabă prezență se înregistrează în județele:

Vaslui – 26,88%

Caraș-Severin – 31,13%

Iași – 31,51%

Ialomița – 32,14%

Maramureș – 32,42%

În municipiul București, prezența este de 35,9%, la ora 17:00.

17:00

Până la această oră, au votat 7.585.257 de persoane (549.795 în diaspora), echivalentul a 42,12% dintre alegătorii cu drept de vot.

La secțiile de pe teritoriul României, prezența la vot la ora 17:00 era de 6.981.610 de persoane, 38,77%, cu 53% mai mult decât la alegerile parlamentare din 2020, când era 25,3% (4.602.727 persoane).

În diaspora au votat 549.795 de persoane, cu 165% mai mult decât cei 206.862 care votaseră în străinătate până la ora 17:00 în 2020.

În primul tur al alegerilor prezidențiale de duminica trecută, la ora 17:00 prezența la vot era 41,48% (7.470.899 de persoane).

16:29

Județele cu cea mai mare prezență, la ora 16.00:

Harghita – 36,3%

Argeș – 35.5%

Olt – 35,4%

Mehedinți – 34,6%

Buzău – 34,5%

Județele cu cea mai slabă prezență, la ora 16.00:

Vaslui – 22,9%

Caraș-Severin – 26,1%

Iași – 26,8%

Maramureș – 26,9%

Ialomița – 27,5%

Prezență cu peste un milion mai mare, la ora 16.00, decât prezența finală la alegerile parlamentare din urmă cu patru ani

16:27

Liderul AUR a organizat, duminică, în ziua alegerilor parlamentare, sesiuni live pe TikTok prin care a îndemânat alegătorii să trimită mesaje telefonice la un anumite număr de telefon, prin care să-și declare votul, ceea ce poate genera o compromitere a secretului votului, semnalează Coaliția VotCorect – formată din Expert Forum (EFOR), CIVICA, Centrul pentru Studiul Democratiei, Centrul pentru Resurse Civice, Rădăuțiul Civic și Observatorul Electoral.

16:21

Prezența la ora 16:00 este cu peste un milion mai mare decât prezența finală la alegerile parlamentare din urmă cu patru ani. Până la această oră, au votat 6.794.289 de persoane în țară și diaspora. În 2020, au votat în total 5.793.135 de persoane.

16:00

Până la această oră, au votat 6.794.289 de persoane (489.223 în diaspora), echivalentul 37,73% dintre alegătorii cu drept de vot.

La secțiile de pe teritoriul României, prezența la vot la ora 16:00 era de 36,21% (6.521.578 persoane) cu 61% mai multe decât la alegerile parlamentare din 2020, când era 22,4% (4.080.404 persoane).

În diaspora au votat 489.223 de persoane cu 157% mai mult decât cei 189.760 care votaseră în străinătate până la ora 16:00 în 2020.

În primul tur al alegerilor prezidențiale de duminica trecută, la ora 16:00 prezența la vot era 36,76% (6.619.919 de persoane).

15:00

În cele opt ore care au trecut de la deschiderea urnelor au votat 5.990.180 persoane (428.916 dintre ele în străinătate), adică o prezență la vot de 33,26%.

La secțiile de pe teritoriul României, prezența la vot la ora 15:00 era de 30,81% (5.548.817 persoane) cu 57% mai multe decât la alegerile parlamentare din 2020, când era 19,6% (3.567.107 persoane).

În diaspora au votat 427.956 de persoane cu 148% mai mult decât cei 172.167 care votaseră în străinătate până la ora 15:00.

În primul tur al alegerilor prezidențiale de duminica trecută, la ora 15:00 prezența la vot era 32,01% (5.765.738 votanți, dintre care 492.940 în străinătate).

Cea mai veche agenție de presă din lume, despre alegerile din România: „Extrema dreaptă își face mari speranțe”

14:23

Atenție mare acordată alegerilor din România de cea mai veche agenție de presă din lume. A dat și o alertă roșie pe flux: „Extrema dreaptă are speranțe mari”.

„România revine la urne, extrema dreaptă își face mari speranțe”, titrează France Presse, care a dat pe fluxul de știri și o alertă de culoare roșie în momentul în care s-au deschis secțiile de vot, semn al atenției pe care îl arată alegerilor parlamentare din România.

14:00

Până acum au votat 5.136.374 persoane (dintre care 366.045 în străinătate), adică o prezență la vot de 28,52 %.

La secțiile din țară, prezența la ora 14:00 este de 26,42% (4.757.088 persoane), cu 58% mai mult decât la parlamentarele de acum patru ani când era 16,77% (3.051.510 persoane).

În primul tur al alegerilor prezidențiale, la ora 14:00 prezența era de 27,11% după ce votaseră 4.882.987 persoane, cu peste 250.000 de votanți mai puțin decât astăzi până acum.

13:53

Președintele unei comisii de votare din Franța: „Suntem foarte îngrijorați. Noi, cei din diaspora, am plecat spre Occident, asta am vrut, că altfel mergeam în partea cealaltă”.

„Fiecare votează cum dorește că e liber. Dar să dai un vot de protest pentru cineva care n-are nicio soluție? E ca și cum pe mine mă doare măseaua și cineva vine și-mi spune «Votează pentru mine că nu e normal să te doară măseaua», dar nu-mi dă nicio pastilă, n-are nicio soluție.”

Cătălin Răcaru, 53 de ani, președintele secției de votare 192 din Marignane, a venit în Franța în 1997 ca jucător de volei. A fost vicecampion la Universitatea Craiova, oraș în care a făcut Facultatea de Mecanică. „Visam să construiesc în România, dar, din păcate, am construit pe aici.”

13:07

Regizorul și producătorul de film Tudor Giurgiu spune că nu găsește niciun argument pentru a nu merge la vot, astăzi, la alegerile parlamentare, și are un mesaj pentru cei care spun că sunt dezamăgiți și că nu mai vor să voteze: „Cei care ajung în Parlament sunt trimiși de noi, nu de vreo putere divină”.

13:00

Prezența la această oră este de 23,37% – au votat 4.208.929 de români, dintre care 303.189 în străinătate.

La secțiile din țară prezența este de 21,61% (3.891.027 votanți), în condițiile în care la parlamentarele din 2020 prezența la ora 13:00 era de 13,85% (2.519.896 de votanți). Avansul față de acum patru ani este astfel de 56%.

La prezidențialele de duminica trecută, la ora 13:00 prezența era de 21,99% – votaseră 3.960.071 de persoane. Astfel, la parlamentarele de astăzi sunt aproximativ 250.000 de votanți în plus după primele șase ore de vot.

De 20 de ani românii nu au mai votat în număr atât de mare pentru Parlament

12:47

Cotidianul britanic The Guardian deschide site-ul cu un amplu articol despre alegerile parlamentare de astăzi, din România, descrise ca fiind decisive pentru democrația țării noastre. Jurnaliștii britanici vorbesc despre șocul produs la primul tur al prezidențialelor, câștigat de către Călin Georgescu și despre acuzațiile de implicare a Rusiei.

12:44

De 20 de ani, românii n-au votat așa de mult pentru Parlament. Pe ritmul de vot de acum, vom avea cea mai mare prezență din 2004.

La ora 12:30 prezența a ajuns la 20,4%, cifră fără precedent de multă vreme. E aproape sigur că vom asista la cea mai mare revenire la vot a cetățenilor români, pentru Parlament, din 1990 și până astăzi.

12:43

Actorul Marius Manole îi îndeamnă pe români să meargă astăzi la vot. „Avem o democrație care atârnă de un fir de păr. Haideți să luptăm pentru ea!”, scrie actorul, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. „Dincolo de toate și de toți suntem și rămânem un popor liber”, este mesajul actorului.

12:26

CTP, mesaj în ziua alegerilor parlamentare: „Deșteaptă-te, române!”.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu are un mesaj, duminică, de Ziua Națională a României, când românii sunt chemai la alegerile parlamentare, pentru a decide componența Parlamentului pentru următorii patru ani.

12:17

Băsescu speră că actualul curs al României va fi menţinut, nu întors „cu o sută de ani înapoi”. Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că a votat, duminică, la alegerile parlamentare, cu speranţa că actualul curs al României va fi menţinut, „nu întors cu o sută de ani înapoi”.

Prezență la vot peste cea de la primul tur al prezidențialelor

12:03

Ministerul Afacerilor Interne anunță că până această oră au fost primite 19 sesizări de posibile incidente electorale: opt nu s-au confirmat, alte trei sunt în curs de verificare, iar una a fost trimisă spre soluționare Biroului Electoral Central.

Au fost aplicate cinci avertismente și două amenzi în valoare de 6.500 de lei pentru contravenții legate de procesul electoral, precum fotografierea buletinului de vot, continuarea propagandei electorale, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare, și sfătuirea alegătorului cu cine să voteze. În acest caz, președintele unei secții de votare din județul Olt, la intrarea în cabina de vot, i-a înmânat unui alegător buletinul de vot gata deschis.

A fost întocmit și un dosar penal pentru distrugere. Un cetățean s-a prezentat la o secție de votare din Focșani, pentru a vota, dar după ce a ieșit din cabina de vot a cerut alte buletine de vot pretextând că a votat greșit. Membrii biroului electoral au refuzat să îi dea alte buletine, așa că cetățeanul le-a rupt pe cele pe care votase.

Totodată, s-a întocmit un dosar penal pentru fraudă la vot. Polițiștii din Slobozia, jud Ialomița, au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoană din com. Cocora a încercat să voteze la o secție de votare deși votase la altă secție.

MAI precizează, de asemenea, că de la începerea procesului de votare mai multe persoane, membri ai birourilor electorale sau alegători din București și din județele Ilfov, Prahova și Constanța au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Președintele unei secții de votare din Brașov a suferit un traumatism cranio-cerebral minor, după ce a căzut peste el un obiect de mobilier. A primit îngrijiri medicale la fața locului. Un membru al unei secții de votare din județul Prahova a suferit un traumatism la mână și a fost transportat la spital. În alte situații au fost semnalate lipotimii sau stări de rău. Procesul de votare nu a fost afectat.

12:00

Până la ora 12:00 au votat 3.170.975 de români (dintre care 248.247 în străinătate), ceea ce reprezintă o prezență la vot de 17,61 %.

Prezența la secțiile din România până la această oră este de 16,14%, față de 10,69% după primele cinci ore de vot de la parlamentarele din 2020. Este o creștere majoră, de 51% față de acum patru ani.

La prezidențialele de săptămâna trecută, până la ora 12:00 votaseră 2.966.537 de români, o prezență la vot de 16,47%.

11:00

Până acum au votat 2.214.111 de persoane (dintre care 208.532 în străinătate), adică o prezență la vot de 12,29 %.

În țară, prezența la vot a fost până la ora 11:00 de 11,06%, o creștere de 44% față de procentul de 7,68% consemnat la parlamentarele din 2020 la aceeași oră.

Aminitim că în primul tur al prezidențialelor au votat în primele patru ore 2.042.459 de români (prezență la vot de 11,34%). Asta înseamnă că la alegerile parlamentare se menține, ca și acum o oră, un plus de 10% față de prezența de duminica trecută.



10:27

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a votat: „Miza acestei zile pentru România este Est sau Vest, trecut sau viitor”.

10:20

În primele trei ore de la deschiderea urnelor, s-a votat mai mult azi, în țară, decât acum o săptămână la prezidențiale, ceea ce e diferit de tradiția electorală, când prezidențialele erau mai disputate.

La ora 10:00, avem 1.441.104 de voturi, față de 1.297.896 votanți de săptămâna trecută. Un avans de aproximativ 10%.

E foarte devreme pentru proiecții, dar e important de reamintit că, la prezidențiale, totalul a ajuns la 9,4 milioane. Dacă 10% se păstrează, am depăși 10 milioane de voturi.

Iohannis, după ce a votat: „Ca să rămânem așa, trebuie să votăm așa”

10:00

Până acum au votat 1.441.104 de persoane (dintre care 185.545 în străinătate), adică o prezență la vot de 8%.

În țară, prezența la vot a fost până la ora 10:00 de 6,91%, o creștere de 39% față de procentul de 4,97% consemnat după primele trei ore la parlamentarele din urmă cu patru ani.

De menționat că ritmul prezenței totale la vot este mai mare până acum și decât în primul tur al prezidențialelor. Duminica trecută, la ora 10:00 procentul era de 7,20%

09:37

Premierul Marcel Ciolacu, care a demisionat de la conducerea PSD după ce s-a clasat pe locul 3 la primul tur al alegerilor prezidențiale, spune că a votat ca România să rămână în spaţiul Schegen, în Uniunea Europeană şi în NATO şi crede că românii au de ales între stabilitate şi haos.

Marcel Ciolacu a votat la o secţie din Buzău.

„Aş dori să transmit „La mulţi ani” tuturor românilor, astăzi, de Ziua Naţională. Am votat ca România să fie în continuare şi în spaţiul Schengen, şi în Uniunea Europeană, şi în NATO. Eu cred că astăzi românii au de ales între stabilitate şi haos. Eu cred că astăzi e zi foarte importantă pentru noi toţi, românii, să ne continuăm drumul european şi nord-atlantic. Este cel mai important lucru pe care îl avem de ales astăzi”, a declarat Ciolacu, la ieşirea din secţia de votare.

09:30

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, spune că a votat duminică, la parlamentare, „pentru un partid care nu pune în discuţie rămânerea României în Uniunea Europeană şi NATO”.

El i-a îndemnat pe oameni să se informeze şi să meargă la vot, având în vedere că în urma acestor alegeri se decide cum va arăta ţara în următorii patru ani.

09:21

Elena Lasconi a votat la alegerile parlamentare. Ea i-a îndemnat pe români să meargă astăzi la vot pentru „a își apăra libertatea și democrația”:

„La granițele noastre sunt alții care își apără libertatea și democrația cu arma în mână. Mă uit cu îngrijorare la ce se întâmplă în Georgia și ar trebui să ne punem și noi întrebări. (…) Mă aștept să rămânem în continuare pe linia europeană și euro-atlantică și să vină cât mai mulți oameni la vot”, a spus șefa USR.

09:15

Klaus Iohannis a votat pentru „o Românie europeană”: „Ca să rămânem așa, trebuie să votăm așa”. Poftiți la vot! Eu am votat pentru o Românie europeană”, a fost mesajul șefului statului.

Bolojan: Indiferent care sunt opţiunile dumneavoastră, vă rog să vă prezentaţi la vot, dar de mâine să ne respectăm unii pe alţii

09:00

Până la această oră au votat 800.066 de români, echivalentul unei prezențe de 4,44%, dintre care 175.202 în străinătate.

Prezența la secțiile din țară după primele două ore de vot este de 3,42%, semnificativ mai mare decât acum patru ani, când la ora 09:00 era 2,78%. Practic, la fiecare patru votanți în 2020 s-a adăugat încă unul acum. E foarte devreme să facem estimări la vot, dar pe informațiile de acum ne putem aștepta la o zi de mobilizare.

08:31

Călin Georgescu, clasat pe primul loc în urma primului tur al alegerilor prezidenţiale, a votat duminică la alegerile parlamentare, spunând că a votat ”pentru ca binele să învingă răul”.

”Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată neamulului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat Georgescu.

El a plecat fără a răspunde întrebărilor jurnaliştilor.

Călin Georgescu la vot cu soția sa Cristela. Foto: Inquam Photos / George Calin

08:29

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a votat, duminică, în jurul orei 8.00, la secţia de la Colegiul ”Emanuil Gojdu” din Oradea.

”Am votat astăzi cu gândul la România modernă şi la România europeană. Îi îndemn pe toţi românii să se ducă la vot pentru că fiecare vot astăzi are o mare importanţă. Astăzi votăm nu doar pentru ţara noastră, ci votăm şi oameni şi partide. Am votat atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat cu oameni pe care îi recunoşti nu după vorbele lor, ci după faptele lor. Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate şi pentru ţară. Indiferent care sunt opţiunile dumneavoastră, vă rog să vă prezentaţi la vot, dar după aceea, începând de mâine, trebuie să ne respectăm unii pe alţii şi să fim uniţi în spiritul Zilei Naţionale”, a declarat Ilie Bolojan.

08:00

Până la această oră au votat 425.942 de români, echivelentul unei prezențe totale de 2,37%, cu mențiunea că 171.039 dintre ei au făcut-o în străinătate, unde votarea a început vineri seară.

Prezența la vot în țară în prima oră a fost de 1,39%, față de 1,29% la parlamentarele de acum patru ani, adică o creștere de peste 6%.

07:45

Alegeri parlamentare 2024. George Simion, primul lider de partid care s-a dus la vot / Ce a declarat liderul AUR – VIDEO



07:00

Urnele s-au deschis secțiile de vot din toată țara și vor rămâne deschise până la ora 21:00.

În străinătate, unde primele secții s-au deschis vineri la 20:00 (ora României), până acum au votat 170.078 de români, un număr aproape dublu față de parlamentarele din 2020.

–––

Cum poate afla un alegător secția de votare la care e arondat. Unde votezi dacă ai viză de flotant

Alegătorii pot vota în țară la alegerile parlamentare 2024 acolo unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință:

în localitatea de domiciliu sau reședință, la secția unde sunt arondați.

în localitatea de domiciliu (adresa din cartea de identitate/buletin) dacă nu au altă reședință sau dacă nu au depus cerere pentru viza de flotant la birourile pentru evidența persoanelor pentru înregistrarea reședinței (dacă nu e înregistrată reședința nu se poate vota pentru lista din județul respectiv), pe liste permanente.

în orice altă secție de votare, în afara localității unde au reședința sau domiciliul, pe liste suplimentare, dar doar în cadrul aceluiași județ, care este o circumscripție. În București nu puteți vota în alt sector.

În localitatea de reședință (unde au viza de flotant), se poate vota astfel:

pe listele permanente, dacă au depus în prealabil o cerere la primăria (printr-o solicitate depusă personal sau prin poștă) respectivă cu 45 de zile înainte de data alegerilor (17 septembrie), pentru înscrierea în Registrul Electoral. Înregistrarea este valabilă doar pentru scrutinul respectiv.

pe listele suplimentare: alegătorii cu viză de flotant care nu au depus cererea de înscriere în Registrul Electoral cu adresa de reședință. Dacă alegătorul are viza de flotant, dar nu s-a înscris în Registrul Electoral, poate vota fie la adresa de domiciliu pe liste permanente, fie unde are reședința, pe liste suplimentare (nu în ambele).

Pentru a afla la ce secţie de votare sunt arondaţi, alegătorii pot introduce datele personale pe site-ul dedicat https://www.registrulelectoral.ro/

De ce acte ai nevoie pentru a vota

La alegerile parlamentare 2024 cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România care în 1 decembrie, ziua alegerilor parlamentare 2024, se află în țară își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:

cartea de identitate;

cartea electronică de identitate;

cartea de identitate provizorie;

buletinul de identitate;

paşaportul diplomatic;

paşaportul diplomatic electronic;

paşaportul de serviciu;

paşaportul de serviciu electronic;

carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

A doua zi de vot pentru românii din străinătate la alegerile parlamentare 2024

Românii din străinătate au la dispoziție două zile pentru a vota la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor: sâmbătă, 30 noiembrie, și duminică, 1 decembrie.

Votul la acest scrutin a început vineri la 20.00 ora României, când s-a deschis secţia de votare organizată la Auckland, Noua Zeelandă, la ora locală 7.00.

La alegerile parlamentare 2024 cetăţenii români cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate:

paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;

paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu;

paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu.

La alegerile parlamentare 2024, alegătorii cu reședința în străinătate vor putea vota pe baza unui act de identitate românesc și a unui document emis de autoritățile străine, care dovedește dreptul legal de ședere în străinătate pe o durată mai mare de 90 de zile, precum:

cartea de identitate, cartea electronică de identitate,

cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pașaportul diplomatic,

pașaportul diplomatic electronic

pașaportul de serviciu,

pașaportul de serviciu electronic

pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar.

Peste 6.300 de candidați de la 31 de partide pe buletinele de vot

Alegerile parlamentare 2024 de duminică vor stabili componența Parlamentului pentru următorii patru ani. Vor fi aleși 332 de deputați și 137 de senatori.

Peste 6.330 de persoane candidează pentru o funcție de deputat sau senator, din partea a 31 de partide și a 19 organizații ale minorităților naționale.

Cei mai mulți candidați vin de la PSD, apoi în top urmează SOS România (partidul Dianei Șoșoacă), PNL, AUR, Forța Dreptei (condus de Ludovic Orban), UDMR și USR.

Un deputat va reprezenta 70.000 de locuitori, iar un senator 160.000 de votanți. Diaspora va avea 2 senatori și 4 deputați.