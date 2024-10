LIVE Criza din Orientul Mijlociu: Noi lovituri israeliene în Beirut. Israelul spune că a lovit un centru de comandă al / Lider militar Hamas, ucis împreună cu familia în Liban

Israelul anunță că a atacat sediul serviciului de informații al Hezbollah din Beirut și că analizează efectul loviturii, anunțul venind după o serie de atacuri asupra unor lideri de rang înalt din cadrul grupării islamiste și în contextul în care în care Israelul se gândește cum să răspundă la la atacul cu rachete balistice de marți, pe care Iranul l-a efectuat ca răspuns la acțiunea militară israeliană în Liban.

Armata israeliană face apel la civilii palestinieni din unele zone din Nuseirat și Bureij din centrul Fâșiei Gaza să plece în zona umanitară desemnată de Israel, conform The Times of Israel.

„Hamas și alte grupuri teroriste își continuă activitățile teroriste în zona dumneavoastră și, în consecință, IDF va acționa cu mare forță împotriva acestora”, a transmis colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al IDF, într-un mesaj în limba arabă, publicând și o hartă a zonelor care trebuie evacuate.

Cel puțin 41.825 de palestinieni au fost uciși, iar alți 96.910 au fost răniți în ofensiva militară declanșată de Israel în Fîșia Gaza din 7 octombrie 2023, după atacul Hamas, au anunțat sâmbătă autoritățile sanitare din teritoriu, citate de The Guardian.

Hamas a confirmat că Saeed Atallah Ali, un comandant al brigăzilor al-Qassam, aripa armată a grupării, a fost ucis în urma unui atac israelian într-o tabără de refugiați din nordul Libanului, zonă care nu a fost afectată până acum de conflict, scrie The Guardian.

Conform Hamas, Saeed Atallah Ali a fost ucis împreună cu soția și cu cele două fiice ale acestuia, într-un „bombardament sionist asupra locuinței sale din tabăra Beddawi” din apropierea orașului din nordul Tripoli. Fiicele sale au fost descrise drept copii.



Armata israeliană anunță că în timpul nopții a lovit un centru de comandă al Hezbollah dintr-o moschee din Bint Jbeil, din sudul Libanului, aflată în complexul Spitalului Martyr Salah Ghandour.

IDF spune că lovitura cu drone a fost „precisă” și bazată pe informații, scrie The Times of Israel.

Potrivit armatei israeliene, centrul de comandă era folosit de agenții Hezbollah „pentru a planifica și a desfășura acte de teroare împotriva trupelor IDF și a statului Israel”.

Hezbollah a afirmat sâmbătă dimineaţa că este angajată în lupte cu trupele israeliene la frontiera libaneză.

„Soldaţii inamicului israelian au încercat din nou să avanseze spre împrejurimile satului Adaysseh” şi „confruntările continuă”, a spus Hezbollah sâmbătă dimineaţa într-un comunicat, după ce anterior afirmase că i-a forţat pe soldaţii israelieni să se „retragă” din această zonă.

Pe de altă parte, mişcarea şiită armată a afirmat că a vizat trupe inamice în regiunea Yarun, în sudul Libanului, cu o „salvă de rachete”, precum şi soldaţi în două zone de pe partea israeliană. (AFP via Agerpres)

Forța Interimară a Națiunilor Unite (UNIFIL) desfășurată de-a lungul frontierei dintre Israel și Liban a anunțat sâmbătă că „își menține pozițiile”, în pofida unei solicitări a armatei israeliene de a „muta unele” dintre ele.

Într-un comunicat, UNIFIL a precizat că armata israeliană i-a cerut la 30 septembrie „să retragă forțele de menținere a păcii de pe unele dintre pozițiile lor”, informând-o „de intenția sa de a efectua incursiuni terestre limitate în Liban”.

„Cu toate acestea, forțele de menținere a păcii își mențin prezența pe toate amplasamentele”, a adăugat acesta.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a sosit la Damasc pentru a discuta despre evoluțiile regionale și relațiile bilaterale cu oficialii sirieni, a spus sâmbătă purtătorul de cuvânt al ministerului său.

Araghchi a fost ieri la Beirut și a avut în ultimele zile o serie de discuții telefonice diplomatice, inclusiv cuminiștrii de externe europeni, insistând asupra faptului că Iranul nu urmărește escaladarea și susținând că, spre deosebire de atacurile israeliene din Liban, țintele Iranului au fost strict militare și nu civile.

Donald Trump a spus ce ar trebui să lovească prima oară Israelul în Iran: „Ocupaţi-vă de restul mai târziu”.

Vorbind în Carolina de Nord, candidatul republican la Casa Albă a evocat o întrebare adresată preşedintelui Joe Biden la mijlocul săptămânii despre posibilitatea ca Israelul să vizeze instalaţiile nucleare iraniene.

Prețurile petrolului au crescut ca urmare a posibilității unui atac asupra instalațiilor petroliere iraniene, în timp ce Israelul își urmărește obiectivele de atacare a militanților Hezbollah din Liban și de eliminare a aliaților lor Hamas din Gaza, transmite Reuters.

Atacul aerian asupra Beirutului, parte a unui asalt mai amplu care a alungat peste 1,2 milioane de libanezi din casele lor, l-ar fi vizat vineri pe potențialul succesor al liderului Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ucis de Israel în urmă cu o săptămână. Soarta lui Hashem Safieddine nu este cunoscută public la acest moment și nici Israelul, nici Hezbollah nu au dat declarații pe această temă.

Au fost auzite explozii și s-au văzut nori de fum deasupra suburbiilor sudice ale Beirutului, au declarat corespondenți Reuters, după ce ce armata israeliană a emis trei alerte pentru ca locuitorii din zonă să plece imediat.

Prima alertă a avertizat rezidenții dintr-o clădire din cartierul Burj al-Barajneh, iar a doua dintr-o clădire din cartierul Choueifat. A treia alertă a menționat clădiri din Haret Hreik, precum și din Burj al-Barajneh.

New series of airstrikes on Beirut’s southern suburbs (Dahieh) just began I heard 3 explosions so far A thick cloud of smoke right now rising from a location that was hit pic.twitter.com/XYYFNAvwt1

Într-un comunicat de sâmbătă dimineață, Hezbollah a afirmat, de asemenea, că armata israeliană încearcă să se infiltreze în orașul Odaisseh din sudul Libanului și că lupte sunt în desfășurare acolo.

Saeed Atallah, un lider al brigăzilor al-Qassam, aripa armată a Hamas, a fost ucis împreună cu trei membri ai familiei sale într-un atac israelian.

Aceștia au fost uciși într-o lovitură asupra unei tabere de refugiați palestinieni din orașul Tripoli din nordul Libanului, a anunțat sâmbătă presa afiliată Hamas.

Israelul nu a comentat imediat atacul.

Hamas has announced the Death of Saeed Atallah Ali, the Head of their Military Wing also known as the “Al-Qassam Brigades” in Lebanon, who was Eliminated earlier tonight alongside his Family, in an Israeli Precision-Airstrike on his Apartment within the Beddawi Refugee Camp in… pic.twitter.com/6be1b0Cp75