VIDEO David Popovici, bronz în finala la 100 de metri.

David Popovici a avut parte de cea mai grea cursă de până acum la Jocurile Olimpice de la Paris. Deja câștigător al aurului olimpic la 200 de metri liber, Popovici a concurat în această seară în proba regină a înotului.

David Popovici a luat medalia de bronz în finala la 100 de metri liber. Chinezul Pan Zhanle a spulberat recordul mondial, 46.40! L-a îmbunătățit cu 4 zecimi.

„David are medalie, David are medalie de bronz. Record mondial. 46.40, uluitor a înotat acest chinez. Ce seară, ce cursă. Nu-l bătea nimeni, nici cu mașina nu puteai să-l depășești. David Popivici cu medalie de bronz în cea mai rapidă cursă din istorie. Cum a înotat chinezul este de neimaginat. La ce cursă am fost martori. Primul record mondial la Jocurile Olimpice”, a spus în direct, comentatorul TVR Emil Hossu-Longin.

David Popovici va înota de la ora 23.39 în finala probei de 100 metri liber înot de la Jocurile Olimpice. Cursa va fi în direct pe TVR 1, Eurosport și pe platforma MAX, dar și live text, pe Golazo.ro.

Dacă la 200 de metri, Popovici s-a calificat cu primul timp în finală, la 100 de metri, românul pleacă cu al cincilea timp. Din acest motiv, nici nu se va afla pe culoarele favoriților 4 sau 5.

„Ce va fi, vom vedea”

„A fost o cursă tare. S-a înotat rapid. Avem trac, uitaţi-vă la feţele noastre înainte de start. Se vede, se simte. Am avut o seară lungă, am adormit târziu, am luat cina după un control doping şi azi a fost greu. Dar, mâine voi da totul. Ce va fi, vom vedea!”, a declarat David Popovici, imediat duipă semifinala de marți seara.

Popovici a ocupat locul doi în seria a doua, cu timpul de 47 de secunde şi 66 de sutimi, scrie News.ro.

Seria a fost câştigată de chinezul Zhanle Pan (47.21), care va intra cu primul timp în finală.