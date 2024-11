Rezultat neverosimil în fieful lui Ilie Bolojan: Cel mai votat candidat a fost Kelemen Hunor. Pe cât a ieșit Ciucă

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este cel mai votat candidat la preşedinţie în primul tur de scrutin în judeţul Bihor, al cărui președinte de Consiliu este liberalul Ilie Bolojan. Nicolae Ciucă se situează abia pe locul al patrulea în acest judeţ, fiind devansat de Călin Georgescu şi de Marcel Ciolacu, scrie News.ro.

Cu 43.959 de voturi (18,18%), preşedintele UDMR Kelemen Hunor câştigă primul tur al alegerilor prezidenţiale în judeţul Bihor. Pe locul al doilea la nivelul judeţului de situează Călin Georgescu, votat de 40.789 dintre bihoreni (16,81 %), urmat de Marcel Ciolacu cu 40.761 voturi (16,78%).

În judeţul condus de Ilie Bolojan, candidatul PNL la președinție, Nicolae Ciucă, a reuşit să obţină un scor electoral de 15,5% (36.745 voturi), clasându-se astfel pe poziția a patra în cursa pentru Palatul Cotroceni.

Ciucă este urmat de Elena Lasconi cu 12,48% (30.266 voturi).

George Simion s-a situat, în județul Bihor, pe locul al şaselea, cu 11,67% (28.309 voturi).

Mircea Geoană a obţinut 4,15% din voturi, fiind votat de 10.077 dintre alegători.

Liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan, a afirmat duminică seară că fărâmiţarea voturilor înseamnă o lipsă de încredere a electoratului în politicieni, votul pentru candidatul partidului la prezidenţiale „este sub potenţialul PNL”, iar strategii formaţiunii trebuie să-şi asume răspunderea.

„Candidatul nostru nu este pe podium. Asta înseamnă că votul pe care l-au dat românii astăzi este sub potenţialul PNL, orice s-ar spune. Pentru fiecare rezultat, în orice sistem democratic, există o răspundere pe care strategii partidelor, pe care cei care conduc partidul, trebuie să şi-o asume, mai ales când există o diferenţă între datele proiectate, cele prognozate şi rezultate. PNL are două posibilităţi, din punctul meu de vedere: sau să înţeleagă această lecţie şi să ia anumite decizii şi să înţeleagă că partidul trebuie să fie într-adevăr un factor de modernizare pentru România şi să-şi reprezinte electoratul sau, dacă va continua tot în această formulă, înseamnă că rezultatele vor fi cele aşteptate. Noaptea este un sfetnic bun şi am încredere în decizii corecte în zilele următoare”, a declarat Bolojan, la sediul PNL Bihor, după anunțarea primelor exit-poll-uri.