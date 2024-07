VIDEO LIVE – David Popovici, calificare cu al treilea timp în semifinale, la Jocurile Olimpice

David Popovici nu are prea mult timp să sărbătorească prima medalie olimpică din carieră câștigată luni seara. Românul s-a întors marți în bazin pentru seriile în proba regină a înotului.

David Popovici a câștigat la limită seria sa la 100 metri liber. Românul a revenit pe ultima lungime de bazin, după un început mai dificil.

Românul a întors abia al cincilea, însă a recuperat spectaculos pe ultimii metri și l-a învins la o sutime pe maghiarul Nandor Nemeth, oprind ceasul la 47.92.

Semifinalele au loc în această seară, de la 21.30.

Finala este programată miercuri, de la ora 23.32.

”Nu am intrat în bazin ca să câştig o medalie, ci ca să mă bucur de acest moment”

„Am şi avut lacrimi în ochi de emoţii, la imn, la interviuri. De la 9 ani am visat la acest moment şi m-am pregătit pentru el. Am făcut o cursă bună, dar grea, pe ultimii 50 m am simtit adversarii lângă mine. Vreau să le mulţumesc celor care m-au susţinut, dar şi celor care nu au crezut în mine. Sunt bucuros, habar nu am ce va fi la 100 m liber! „, a declarat David Popovici, la zona mixtă, imediat după cursa la 200 de metri liber.

”Nu am intrat în bazin ca să câştig o medalie, ci ca să mă bucur de acest moment. Să fii la Jocurile Olimpice, să concurezi cu cei mai buni este un privilegiu. Şi tocmai pentru că nu am luptat pentru medalie am reuşit să o câştig. A fost o cursă de câini, aşa am simţit-o. Îl vedeam pe american că este în faţă, ştiam că în stânga mea este germanul. Nu mi-am permis o secundă să o las moale. Am făcut cursa pe care mi-o doream. Nu am plecat nici prea tare, nici prea încet şi da, mă bucur că am scris istorie. Am ştiut că am câştigat de când am atins panoul la sosire. Se aprind luminiţe în funcţie de locul ocupat: locul 1 – o luminiţă, locul 2 – două luminiţe. Nu sunt eu cel mai deschis om, dar pe podium mi-au dat lacrimile. Am visat la acest moment de când eram mic. La 11 ani, pe tortul meu aniversar scria Tokio 2020. Dacă eu am reuşit, un băiat obişnuit crescut în Pantelimon, atunci poate oricine, prin determinare, perseverenţă şi muncă. Urmează proba de 100 de metri liber. Sunt un pic mai relaxat, pentru că am trecut de jumătatea concursului, dar nu va fi uşor”, a mai spus Popovici.