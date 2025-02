LIVE Război în Ucraina, ziua 1096: Macron și Starmer se pregătesc să meargă în SUA să discute cu Trump / Atac aerian rusesc de amploare cu rachete și drone în Kiev și alte regiuni

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer se vor deplasa la Washington în săptămâna ce curmează, pe fondul îngrijorării din Europa cu privire la înăsprirea poziției lui Donald Trump față de Ucraina și a deschiderii președintelui american față de Rusia. Se așteaptă ca liderii celor două puteri nucleare europene, care vor merge în vizite separate, să încerce să îl convingă pe Trump să nu se grăbească să încheie cu orice preț un acord de încetare a focului cu Vladimir Putin, să mențină Europa implicată și să discute garanții militare pentru Ucraina.

Ministerul apărării de la Moscova a transmis că sistemele antiaeriene rusești au anihila peste noapte 20 de drone ucrainene, cele mai multe ăn regiunea oriol.

Potrivit ministerului rus, citat de TASS, au fost interceptate cinci drone în oriol, patru în regiunea Belgorod, patru în regiunea Kursk, trei pe teritoriul Lipețk și câte două în regiunile Tula și Voronej.

Rusia a lansat peste noapte mai multe valuri de atacuri cu rachete și drone care au vizat Kievul și alte părți ale Ucrainei, omorând un civil în Krivoi Rog și avariind clădiri și mașini în Kiev și în alte părți, au declarat mai mulți oficiali duminică dimineață, potrivit Reuters.

Un bărbat a murit într-un spital și o femeie în vârstă de 30 de ani a fost grav rănită în urma atacurilor cu rachete asupra orașului central Krivoi Rog, a scris pe Telegram Serhiy Lysak, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk.

Trei persoane au fost rănite într-un atac cu dronă în regiunea Odesa, unde o casă a luat foc, a anunțat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii de la Marea Neagră a Ucrainei.

De asemenea, o femeie în vârstă de 53 de ani a fost rănită și mai multe case de locuit au fost avariate într-un atac asupra regiunii Zaporojie din sud-estul țării, a anunțat Ivan Fedorov, guvernatorul regiunii.

Asupra capitalei Kiev au fost lansate mai multe valuri de drone, care au provocat pagube la mai multe locuințe și mașini, dar nu au fost raportați răniți răniți, a spus primarul Vitali Klitschko pe Telegram.

During the night, Putin’s forces launched a massive drone attack on Kyiv. Fires broke out in several districts.



The full extent of the damage is still being assessed. pic.twitter.com/KyPkWXDZ0m