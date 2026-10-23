Luca Niculescu anunță o reacție rapidă a Guvernului după atacurile din școlile din Pitești și Bistrița. „Mulțumesc miniștrilor care au venit peste noapte cu propuneri”

Premierul Luca Niculescu a anunțat vineri, la începutul ședinței de Guvern, ce măsuri vrea să pregătească Executivul, după cele două atacuri violente petrecute în mai puțin de o săptămână în școli din Bistrița și Pitești.

„Dragi colegi, aș vrea să încep ședința de astăzi cu un subiect care ne preocupă pe toți. Este vorba despre siguranța copiilor în școli”, a declarat Luca Niculescu, în debutul ședinței de Guvern.

Premierul a transmis „un gând de solidaritate” copiilor și profesoarei care au fost răniți în incidentele grave petrecute în școlile din Bistrița și din Ploiești.

„Le doresc din suflet însănătoșire grabnică, completă și vreau să știe atât ei, cât și familiile lor că Guvernul României este alături de ei”, a declarat premierul.

Premierul a numit incidentele cazuri grave de violență, care sunt „profund îngrijorătoare”.

„Înțelegem teama, înțelegem revolta părinților și a profesorilor, pentru că școala trebuie să fie un loc în care copiii învață, se dezvoltă, se simt protejați și nu un loc în care le este teamă să meargă. Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către școală cu frică și niciun părinte nu trebuie să se întrebe dacă acel copil se va întoarce de la școală în siguranță”, a mai spus premierul.

„Vreau să stabilim rapid, foarte rapid un plan”

Astfel, Niculescu a anunțat că imediat după ședința de guvern, va avea o ședință de lucru cu miniștrii și cu instituțiile responsabile.

„Vreau să stabilim rapid, foarte rapid, un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Vreau să le mulțumesc miniștrilor care au venit deja cu propuneri în această seară, în această noapte, un plan care să conțină responsabilități clare, măsuri de prevenție, intervenții rapide și sancțiuni ferme pentru actele de violență. Pentru că nu este suficient să reacționăm după fiecare incident grav, trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a preveni astfel de incidente și astfel de tragedii. Siguranța copiilor nu este negociabilă, este o responsabilitate fundamentală a statului, este o prioritate pentru acest guvern”, a mai spus premierul.

Două atacuri în școli, în decurs de câteva zile

Luni, un elev de clasa a VII-a de la o şcoală din Bistriţa a intrat cu un cuţit în unitate şi a lovit de mai multe ori o profesoară, dar şi un elev care a intervenit pentru a o ajuta. Elevul agresor, în vârstă de 13 ani, a fost imobilizat și apoi preluat de poliţişti. Ulterior, el a fost dus la spital pentru investigații medicale. După evaluare, acesta a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, unde se află și în prezent.

Joi, un elev de clasa a IX-a din Pitești și-a lovit cu maceta doi colegi de liceu. Elevul agresor i-a chemat pe aceștia în baie „să le arate ceva”, apoi a început să îi lovească. Unul dintre cei doi băieți atacați a fost rănit și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Cei trei elevi aveau un conflict, a declarat inspectorul școlar Maria Dumitrașcu, pentru HotNews.

Despre atacul de la Bistrița, Adrian Briciu, prim-procurorul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, a declarat că, „având în vedere că s-a pregătit de acasă cu acea mască, cu mănuşi şi cască”, fapta a fost premeditată.