Luca Niculescu anunță „un singur criteriu” pentru guvern, după maratonul de negocieri cu partidele. Când depune lista miniștrilor

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis un mesaj, marți seară, la capătul unor noi discuții cu formațiunile parlamentare în încercarea de a obține susținere pentru învestirea Guvernului.

Candidatul la funcția de prim-ministru a spus că a avut „două zile pline de consultări cu partidele parlamentare”.

„Le mulțumesc tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere și pentru propunerile pe care mi le-au transmis. Dialogul rămâne deschis, cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români”, a scris Luca Niculescu, într-o postare pe Facebook.

El a precizat că lista de miniștri și programul de guvernare vor fi depuse joi la Parlament.

„România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine pentru asta”, a conchis premierul desemnat.

Cum se poziționează partidele din fosta coaliție

Dintre cele patru formațiuni care au alcătuit fosta guvernare, doar UDMR a anunțat deocamdată, prin vocea lui Kelemen Hunor, că va vota guvernul propus de Luca Niculescu.

„Suntem pregătiți să semnăm și un acord de susținere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor și alte proiecte necesare relansării economice, stabilității fiscale și acordarea ajutorului celor nevoiași, dacă premierul va cere sprijinul nostru și va dialoga cu noi pe temele respective”, a declarat liderul UDMR, marți, pe Facebook.

Tot astăzi, Ilie Bolojan a anunțat că „PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu”.

În schimb, Dominic Fritz a declarat, la Digi24, că partidul său nu va susține învestirea unui guvern în cazul căruia „nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza”.

La PSD, decizia finală va fi luată miercuri. HotNews a scris despre variantele pe care le va pune Sorin Grindeanu pe masă la discuția cu liderii din teritoriu și parlamentarii partidului.

Dacă nu se ajunge la un acord pentru învestirea guvernului Luca Niculescu, președintele Nicușor Dan nu va ezita să declanșeze alegerile anticipate, au spus, pentru HotNews, surse apropiate de Administrația Prezidențială.