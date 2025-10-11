Ludovic Orban, avertisment pentru partidele din coaliție: „Situația este foarte gravă”. Ce le reproșează liberalilor fostul președinte al PNL

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a spus, la Digi24, că suprapunerea disensiunilor din coaliție peste criza bugetară și conflictul armat din apropierea granițelor face ca situația României să fie „foarte gravă”. El a avertizat PSD că nerespectarea înțelegerilor din coaliție ar putea duce la excluderea social-democraților, situație indezirabilă din perspectiva stabilității țării.

Întrebat „cât de gravă este situația” în condițiile erodării partidelor de la guvernare și a ascensiunii AUR în sondaje, Ludovic Orban a spus:

„Situația este foarte gravă. Coaliția care se află la guvernare este o coaliție foarte eterogenă, formată din partide care au puține puncte comune, atât din punct de vedere doctrinar, cât și din punct de vedere al istoriei politice, cât și din punct de vedere al gândirii pe care o au asupra modalităților de rezolvare a problemelor cu care se confruntă în România. Din cauza asta e extrem de dificil de luat decizii. Aproape fiecare partid își face jocurile. De multe ori, de exemplu, PSD se comportă ca și cum ar fi din opoziție.”

Avertisment pentru PSD

Orban s-a referit explicit la faptul că PSD a depus la Parlament proiecte de reintroducere a scutirii de la plata CASS pentru câteva categorii sociale, deși eliminarea scutirilor a fost adoptată prin asumarea răspunderii de către guvernul Bolojan.

Fostul premier a spus, că din punctul său „strict personal” de vedere, repetarea acestei situații ar putea determina celelalte partide din coaliție să ia în calcul excluderea PSD de la guvernare.

„Dacă PSD se va comporta așa cum s-a comportat până astăzi, dacă va amâna decizii care sunt absolut necesare prin diferite tertipuri, dacă va modifica lucruri hotărâte în coaliție, dacă se va alia în continuare cu parlamentarii AUR, SOS și ce mai sunt pe acolo pentru a lua alte decizii decât deciziile care sunt hotărâte în coaliție, la un moment dat e posibil ca ceilalți actori politici să stea să se întrebe dacă mai are rost să guverneze cu ei, pentru că o să riște să se prăbușească efectiv politic și nici nu o să aibă capacitatea să rezolve problemele esențiale cu care se confruntă în România”, a apreciat consilierul lui Nicușor Dan.

Orban a avertizat că încercarea partidelor din coaliție de a se poziționa mai bine în fața electoratului față de aliații de la guvernare nu va avea rezultate pentru că oamenii vor judeca guvernarea în ansamblul ei și nu vor face o diferență între partide.

„Tăcerea asurzitoare” a PNL

Fostul premier s-a referit pe larg și la situația din partidul pe care l-a condus, PNL, reproșându-le liberalilor că nu susțin suficient demersurile președintelui partidului, Ilie Bolojan, reproș pe care recent l-a făcut și un alt fost președinte al PNL, Raluca Turcan.

„Aici există aproape o tăcere asurzitoare în ceea ce privește liderii secundari în ceea ce privește susținerea lui Ilie Bolojan, ăsta este adevărul. În mod evident, și din alte partide nu există niciun fel de interes de a susține public pozițiile domnului Bolojan, care, e adevărat, unele dintre ele s-ar putea să fie incorecte”, crede Ludovic Orban.

El a invocat și o posibilă explicație pentru tăcerea liberalilor față de criticile la care este supus președintele lor din partea partenerilor din coaliție.

Bolojan „nu aduce nici alte avantaje pe care probabil unii le-ar aștepta din interiorul Partidului Național Liberal, pentru că este un om echilibrat, un om căruia nu prea îi place clientelismul politic și nu a manifestat, să spun, subiectivism în ceea ce privește dobândirea de anumite ciupeli de-astea de poziții, de funcții, mai luăm un prefect în plus, să mai luăm doi secretari de stat sau mai știu eu ce”, a spus Orban.

Fostul președinte al PNL crede că Bolojan are nevoie de sprijinul public al colegilor de partid întrucât acuzele la adresa acestuia trebuie să primească un răspuns.

„Trebuie restituit adevărul, iar Ilie Bolojan nu poate, de fiecare dată când este atacat de x, y, z, Fifor sau mai știu eu cine, sau Ghinea, care spune că e șantajat Bolojan… Bolojan nu poate să răspundă chiar la fiecare năzdrăvănie pe care o spune orice actor secundar din alte formațiuni politice”, a conchis Ludovic Orban.