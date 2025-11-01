Lupta pentru „poarta de intrare în Donețk”. Situație dificilă pentru trupele ucrainene într-o zi în care Rusia susține că a distrus forțele speciale trimise la Pokrovsk / Mesaj ferm de la Kiev

Situația rămâne critică la Pokrovsk, orașul din estul Ucrainei considerat „poarta de intrare în Donețk”. Kievul anunță că forțele sale speciale continuă lupta pentru apărarea orașului, în timp ce Moscova susține că le-a distrus complet și că tot mai mulți militari ucraineni se predau, scriu Reuters și BBC

Rusia încearcă să cucerească Pokrovsk, supranumit „poarta către Donețk”, încă din vara lui 2024, în cadrul campaniei de a prelua controlul total asupra regiunii Donețk, pe care o consideră anexată. Orașul, care avea 70.000 de locuitori înainte de război, a fost aproape complet distrus și depopulat.

Cucerirea orașului Pokrovsk ar reprezenta cel mai important succes teritorial al Rusiei în interiorul Ucrainei de la ocuparea orașului distrus Avdiivka, la începutul anului 2024, după una dintre cele mai sângeroase bătălii ale războiului.

De atunci, Rusia a înregistrat progrese constante, dar lente, în luptele intense de pe frontul de aproximativ 1.000 de kilometri, care ar fi costat viața a zeci de mii de soldați de ambele părți.

Kievul afirmă că luptele, deși extrem de costisitoare, se află într-un impas, iar pierderile teritoriale sunt minore, în timp ce Moscova susține că obține în continuare câștiguri importante.

Pe de altă parte, informații care circulă pe surse în rândul bloggerilor militari susțin că forțele Rusiei controlează aproape 60% din teritoriul orașului.

A high-ranking Ukrainian officer in the Pokrovsk direction says that Russia controls approximately 60% of Pokrovsk and that the grey zone from Deep State’s map should be marked as Russian-controlled. https://t.co/IuhVOYJAw2 pic.twitter.com/st098h3HOw — Rob Lee (@RALee85) November 1, 2025

„Rezistăm la Pokrovsk”

„Rezistăm la Pokrovsk”, a scris pe Facebook șeful armatei Ucrainei, Oleksandr Syrskyi.

„O operațiune amplă pentru distrugerea și alungarea forțelor inamice din Pokrovsk este în curs”, a continuat acesta.

La rândul său, reședintele Volodimir Zelenski a declarat că apărarea orașului este „prioritatea” armatei: „Pokrovsk este prioritatea noastră. Continuăm să distrugem ocupantul… Trebuie să fie opriți unde au ajuns, și distruși acolo.”

Ucraina a anunțat că a desfășurat forțe speciale în Pokrovsk la începutul săptămânii, aterizând cu un elicopter Black Hawk. Cel puțin 10 militari ucraineni au fost observați coborând dintr-un elicopter într-un câmp, într-un videoclip vizionat de Reuters.

Rușii au anunțat că au distrus trupele speciale ucrainene trimise pentru apărare

Publicația Zvezda a Ministerului rus al Apărării a afirmat sâmbătă că militarii ucraineni au început să se predea în interiorul orașului Pokrovsk și a difuzat o înregistrare video cu doi bărbați despre care a spus că sunt soldați ucraineni care s-au predat. Reuters nu a putut verifica autenticitatea imaginilor și nici momentul sau locul filmării.

Kievul a anunțat în această săptămână că a trimis un elicopter cu o echipă de forțe speciale în Pokrovsk, într-o misiune menită să oprească înaintarea trupelor ruse.

Ministerul rus al Apărării a susținut sâmbătă că forțele sale i-au ucis pe toți cei 11 membri ai unității ucrainene.

Un oficial militar ucrainean, care a vorbit sub protecția anonimatului, a negat informația, spunând că operațiunea continuă.

Rusia a mai anunțat că trupele sale au respins o tentativă a unei unități ucrainene de a ieși din localitatea Hryșîne, la nord-vest de Pokrovsk. Luptele din acea zonă sunt considerate semnificative, întrucât ar putea indica faptul că forțele ruse sunt aproape de a întrerupe liniile de aprovizionare ale ucrainenilor către Pokrovsk.

Armata ucraineană a transmis că situația din Pokrovsk „rămâne dificilă și dinamică”, dar că a „reușit să îmbunătățească pozițiile tactice în mai multe cartiere ale orașului”.

Rusia urmărește să cucerească întreaga regiune Donbas, formată din provinciile Luhansk și Donețk. Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas, o suprafață de circa 5.000 de kilometri pătrați, situată în vestul regiunii Donețk.

Pokrovsk, un nod-cheie pentru controlul Donețkului

Oficialii ruși afirmă că preluarea controlului asupra orașelor Pokrovsk și Kostiantînivka, aflat la nord-est, le-ar permite forțelor Moscovei să avanseze spre nord, către cele mai mari două orașe din regiunea Donețk aflate încă sub control ucrainean, Kramatorsk și Sloviansk.

Aceștia au descris în ultimele zile progrese tot mai mari în zona Pokrovsk. Reuters precizează că nu a putut verifica relatările de pe front, deoarece accesul este restricționat de ambele părți.

Harta Deepstate, realizată de analiști ucraineni pe baza imaginilor din surse deschise, arată că trupele ruse dețin controlul total asupra unei mici părți din sudul orașului, restul fiind marcat ca „zonă gri”, aflată sub controlul niciunei părți.

Pokrovsk pe hartă

Desfășurarea forțelor speciale sugerează că oficialii de la Kiev sunt hotărâți să încerce să păstreze orașul, pe care Rusia încearcă să îl cucerească de mai bine de un an.

Presă locală relatează că șeful serviciului ucrainean de informații militare, Kyrylo Budanov, s-ar fi aflat în regiune pentru a supraveghea personal operațiunea.

Pokrovsk este un nod cheie de transport și aprovizionare, iar capturarea lui ar putea facilita eforturile Rusiei de a prelua restul regiunii.

Kievul crede însă și că o astfel de cucerire i-ar servi Rusiei în eforturile de a convinge Statele Unite că campania sa militară are succes, și, prin urmare, că Occidentul ar trebui să cedeze în fața cererilor Moscovei.

Washingtonul şi-a exprimat tot mai mult frustrarea față de incapacitatea Kremlinului de a avansa în negocierile de pace, culminând cu decizia președintelui american Donald Trump de a impune sancțiuni celor doi mari producători de petrol din Rusia și de a anula planurile pentru un summit cu Vladimir Putin.

Zelenski a indicat că ar fi deschis la propunerea lui Trump pentru un armistițiu care să înghețe războiul pe liniile frontului actuale. Rusia a insistat public ca trupele ucrainene să părăsească restul Donbasului.