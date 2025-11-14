Maduro îi cere lui Trump să nu deschidă drumul către un nou „război fără sfârșit”: „Să nu se repete ce s-a întâmplat în Afganistan. Fără războaie nedrepte”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a îndemnat pe Donald Trump să nu împingă Statele Unite într-un „război fără sfârșit”, precum cel din Afganistan, în contextul intensificării desfășurării militare americane în regiune și al declarațiilor secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, care a promis să „curețe Americile de narco-teroriști”, notează The Guardian.

Vorbind pentru CNN în fața palatului prezidențial Miraflores, în capitala Caracas, Maduro i-a cerut lui Trump să aleagă pacea, nu războiul, după sosirea în zonă a celui mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford.

„Fără războaie fără sfârșit. Fără războaie nedrepte. Să nu se repete ce s-a întâmplat în Libia. Să nu se repete ce s-a întâmplat în Afganistan. Trăiască pacea”, a declarat Maduro joi seara, în timp ce înainta prin mulțime către un miting pro-guvernamental.

„Emisfera vestică este vecinătatea Americii – și noi o vom proteja”

La câteva ore după declarațiile sale, Hegseth a anunțat ceea ce a numit Operațiunea „Southern Spear”, intensificând presiunea asupra lui Maduro.

„Emisfera vestică este vecinătatea Americii – și noi o vom proteja”, a scris Hegseth pe X. El a spus că misiunea Comandamentului Sudic va apăra „patria noastră” și o va proteja de „drogurile care ne ucid oamenii”.

Nu este clar de ce Hegseth a făcut acest anunț acum, la 10 luni după ce Comandamentul Forțelor Navale ale SUA pentru zona de sud anunțase lansarea iminentă a operațiunii, despre care spunea că va folosi „un amestec eterogen de sisteme robotice și autonome pentru a sprijini detectarea și monitorizarea traficului ilicit” în Caraibe.

Declarațiile lui Hegseth ar putea fi văzute ca o încercare de a atrage atenția și de a rebrandui campania de presiune a lui Trump împotriva lui Maduro, campanie care a inclus mai multe lovituri letale asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor și în Pacific.

Oficial, masiva desfășurare americană face parte din „războiul împotriva drogurilor” al administrației Trump și este menită să împiedice cartelurile latino-americane să „inunde” Statele Unite cu cocaină și fentanil.

Însă Venezuela nu produce cocaină – această activitate are loc aproape exclusiv în Bolivia, Columbia și Peru – și nici nu face parte din rețeaua de trafic de fentanil, concentrată în Mexic, scrie sursa citată.

În acest context, mulți observatori văd desfășurarea – cea mai amplă din regiune după invazia Panama din 1989 – ca pe o campanie politică menită să obțină ceea ce președintele american nu a reușit în primul mandat: înlăturarea lui Maduro.

Venezuela a anunțat o „desfășurare masivă” pentru a contracara prezența militară a SUA din regiune

CBS News a relatat săptămâna aceasta că oficiali militari de rang înalt i-au prezentat lui Trump „opțiuni pentru potențiale operațiuni în Venezuela, inclusiv lovituri terestre”, deși două surse au insistat că nu a fost luată o decizie finală.

Ministrul venezuelean de externe, Yván Gil, a transmis un mesaj sfidător „imperiului nord-american”: „Nu cumva (să atacați n.r.). Suntem pregătiți”, a spus el.

Pe fondul speculațiilor tot mai intense privind un posibil atac aerian pe teritoriul venezuelean, Reuters a scris că regimul lui Maduro a elaborat planuri pentru „un răspuns de tip gherilă” la orice ofensivă americană.

Potrivit acestor informații, planurile prevăd „unități militare mici în peste 280 de locații, care să desfășoare acte de sabotaj și alte tactici de gherilă” pentru a respinge forțele străine.

O a doua strategie, descrisă drept „anarhizare”, ar implica grupări pro-regim, inclusiv serviciile de informații, care ar urma să provoace haos pe străzile din Caracas „și să facă Venezuela neguvernabilă pentru forțele străine”, au declarat două surse pentru Reuters.