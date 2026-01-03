Maduro s-a întâlnit cu un emisar al unei mari puteri cu doar câteva ore înainte de capturarea sa de către SUA

Cu câteva ore înainte de capturarea sa de către Statele Unite într-o operațiune spectaculoasă a forțelor speciale americane, liderul venezuelean Nicolás Maduro s-a întâlnit cu un emisar chinez, fapt ce evidențiază competiția dintre marile puteri de la Washington și Beijing în emisfera vestică, scrie Fox News.

Maduro l-a primit vineri, la palatul prezidențial Miraflores, pe Qiu Xiaoqi, reprezentantul special al guvernului chinez pentru afaceri din America Latină, întâlnire în care a reafirmat legăturile strategice ale Caracasului cu Beijingul și a promis să construiască ceea ce el a numit „o lume multipolară a dezvoltării și păcii”.

Coincidență sau nu, președintele american Donald Trump s-a întâlnit vineri seară cu ambasadorul SUA în China, David Perdue.

Și doar câteva ore mai târziu, liderul de la Casa Albă a anunțat că forțele americane au lovit ținte de pe teritoriul Venezuelei și i-au arestat pe Maduro și pe soția sa, transportându-i cu avionul în afara țării, o escaladare dramatică a presiunii exercitate de luni de zile asupra liderului autocrat venezuelean.

Întrebat sâmbătă, în emisiunea „Fox and Friends”, despre întâlnirea avută de Maduro cu reprezentantul Chinei chiar înainte de capturarea sa, Trump a declarat: „Am o relație foarte bună cu (președintele chinez) Xi Jinping și nu va fi nicio problemă. Vor primi petrol”.

China a furnizat miliarde de dolari prin finanțări și investiții în energie pentru a-și extinde influența în întreaga Americă Latină, prin inițiativa sa „Belt and Road”, și este cel mai mare importator de țiței al Venezuelei, notează Fox News.

China a condamnat sâmbătă operațiunea americanilor. Beijingul s-a declarat „profund şocat” de atacul miliar împotriva Venezuelei şi de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, denunţând „comportamentul hegemonic” al Statelor Unite.

Mai devreme în cursul zilei, Rusia, un alt aliat al Venezuelei, a condamnat la rândul său intervenția militară americană.