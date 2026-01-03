Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro

Xi Jinping alături de ofițeri ai forțelor armate chineze, FOTO: Li Gang / Xinhua News / Profimedia Images

Ministerul de Externe al Chinei a reacționat sâmbătă seara față de acțiunea militară întreprinsă de SUA în Venezuela pentru a-i răpi președintele, afirmând într-o primă reacție a Beijingului că aceasta încalcă dreptul internațional și că trebuie condamnată ferm, transmite Reuters.

„China este profund șocată și condamnă ferm folosirea forței de către Statele Unite împotriva unei țări suverane și folosirea forței împotriva președintelui unei țări”, a transmis Ministerul de Externe de la Beijing.

„China se opune cu fermitate unui asemenea comportament hegemonic al Statelor Unite, care încalcă grav dreptul internațional, încalcă suveranitatea Venezuelei și amenință pacea și securitatea în America Latină și în Caraibe. Cerem Statelor Unite să respecte dreptul internațional, precum și scopurile și principiile Cartei ONU, și să înceteze încălcarea suveranității și securității altor țări”.

Mai devreme în cursul zilei, Rusia, un alt aliat al Venezuelei, a condamnat la rândul său intervenția militară americană.

„În această dimineață, Statele Unite au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru este extrem de îngrijorător și condamnabil. Pretextele utilizate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate. Ostilitatea ideologică a triumfat asupra pragmatismului și asupra dorinței de a construi relații de încredere și previzibilitate”, a transmis MAE rus, într-un comunicat.

MAE rus mai a spus că, în situația actuală, este esențial „să se prevină o escaladare suplimentară și să se concentreze eforturile asupra găsirii unei soluții prin dialog”.

Ce a transmis UE după acțiunea militară americană din Venezuela

Kaja Kallas, șefa politicii externe a blocului comunitar, a declarat în schimb sâmbătă că Uniunea Europeană a spus în repetate rânduri că președintele venezuelean Nicolas Maduro „nu are legitimitate”, dar că principiile dreptului internațional trebuie respectate.

„Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela”, a transmis Kaja Kallas, într-o postare pe pagina sa de X.

Diplomata principală a blocului comunitar a adăugat că a cerut respectarea dreptului internațional în această situație.

„UE a declarat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a apărat o tranziție pașnică. În toate circumstanțele, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere. Siguranța cetățenilor UE din țară este prioritatea noastră principală”, a mai transmis Kaja Kallas.

UE nu îl recunoaște pe Maduro drept președinte legitim al Venezuelei din cauza suspiciunilor pe scară largă că victoria sa la alegerile prezidențiale din vara anului trecut a fost rezultatul unei fraude.