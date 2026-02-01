Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a vorbit public pentru prima dată: „Nu este vina mea că nu există lege”

Mama copilului de 13 ani din Cenei, acuzat că l-a ucis pe Mario, susține că a observat nimic îngrijorător în comportamentul băiatului ei. „Nu pot să îmi imaginez ce s-a întâmplat”, a declarat femeia, pentru Antena3, care adaugă că familia este „terorizată” de oamenii revoltați după descoperirea crimei.

Sunt primele declarații făcute de mama copilului de 13 ani acuzat de crimă, la două săptămâni de la cazul care a șocat opinia publică.

„Nu am observat absolut nimic, copilul era normal, se comporta normal, era totul ok. Nu știam (că se droghează n.red) și nici nu mi-a spus nimeni despre așa ceva. Nu m-au informat nici de la școală, nu știam dacă se droga sau nu se droga”, a declarat mama băiatului de 13 ani, la Antena3.

Femeia a povestit că în noaptea crimei era la serviciu.

„Marți dimineața, m-a sunat poliția că trebuie să vin acasă. Nu mi s-a dat nicio informație pentru ce să vin acasă. Nu am știut absolut nimic. Am plecat de la serviciu, am venit acasă și când am ajuns acasă am văzut foarte, foarte multe mașini în curte, în casă, peste tot. Am tot întrebat, nu mi s-a comunicat nimic, nu am știut ce se întâmplă, nu mi s-a dat nicio informație. După care am plecat la Timișoara și abia acolo am aflat, după ce s-a luat declarația copilului, tot ce s-a întâmplat”, a mai spus femeia.

Întrebată dacă copilul i-a povestit ce s-a întâmplat, femeia a spus că nu.

„Copilul a fost luat, era într-o mașină de poliție, eu în altă mașină. Nu am putut comunica unul cu altul. Pe copil l-am văzut abia la secția de poliție, când i s-a luat declarația, și acolo am aflat ce s-a întâmplat”, a spus femeia.

Femeia a mai spus că nu a refuzat colaborarea cu autoritățile.

„Am refuzat doar în prima zi, când au vrut să îi dea medicamente înainte de evaluare. Au vrut să îl sedeze, fără să i se facă prima dată evaluările. Au vrut să îi dea medicamentele înainte de evaluare. Apoi eu am refuzat internarea”, a susținut femeia.

„Nu știu nimic de el”

În dosarul crimei din Cenei, doi adolescenţi de 15 ani sunt arestaţi, însă băiatul de 13 ani a fost lăsat în libertate, întrucât minorii sub 14 ani nu răspund penal.

Copilul a fost preluat de stat, părinții fiind decăzuți din drepturi. Mama lui a declarat că de când a fost decăzută din drepturile părintești nu mai știe nimic de copilului ei.

„De joi seară l-au luat cei de la Protecția Copilului și nu știu nici acum unde se află copilul”, a susținut femeia.

„Oamenii ne sar nouă în cap”

Mama băiatului de 13 ani a mai spus că familia trăiește în „teroare” de la descoperirea crimei.

„Mă tem de revolta oamenilor, fiindcă oamenii ne sar nouă în cap, am peste 500 de amenințări pe telefon, ne amenință, suntem terorizați de oameni. Oriunde aș merge nu îmi găsesc liniștea”, a susținut femeia.

„Îmi e frică pentru că oamenii sunt foarte revoltați pe noi, ne amenință, ne urmăresc. Ne urmăresc oriunde mergem (…) Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea, îmi pare sincer, sincer rău, nu trebuia sa se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce să mai spun”, a mai spus femeia.

Cazul crimei din Cenei

Crima din Cenei a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026. Potrivit procurorilor, băieţii de 15 și 13 ani l-au chemat pe Mario Berinde la casa celui din urmă, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou.

Acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, cel de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi, au chemat un al treilea copil, de 15 ani, să-i ajute să scape de cadavru.

Au încercat iniţial să îl incendieze, apoi i-au aşezat cadavrul, dezbrăcat, cu capul înfăşurat într-o geacă, într-o groapă făcută dinainte în grădina casei băiatului de 13 ani. Crima a fost plănuită cu o lună înainte, potrivit anchetatorilor.