Mangalia Youth Film Festival: Intrare liberă la primul Festival Internațional de Film pentru Copii și Adolescenți din România

59 de scurtmetraje, întâlniri cu vedete din lumea filmului și intrare liberă la primul Festival Internațional de Film pentru Copii și Adolescenți din România. Desfășurat în perioada 5-8 septembrie 2024, organizat de Academia „Studiourile Buftea” în parteneriat cu Primăria și Organizația de Management al Destinației Mangalia, festivalul se adresează tuturor iubitorilor de film, fie ei mici sau mari.

“MyFF a luat nastere firesc, ca rezultat al muncii noastre cu peste 800 de copii și adolescenți în fiecare an. Noi realizăm în fiecare an în jur de 50 de scurtmetraje la Academie și de fiecare dată ne fascinează pasiunea pentru film și ideile cu care vin cursanții noștri, așa că am vrut să reunim toate aceste idei geniale din toată lumea și să le transpunem într-un festival dedicat copiilor și adolescenților pasionați de film”, spune Vlad Alex Ionescu, fondatorul festivalului și CEO Academia “Studiourile Buftea”.

În competiție s-au înscris 2871 de scurtmetraje din peste 150 de țări din întreaga lume, iar în selecția oficială au intrat 59 de filme, împărțite în 4 categorii: ficțiune, animație, documentar și film tematic. Proiecțiile vor avea loc în 2 locații importante din Mangalia: la Grădina de Vară, renovată și redeschisă publicului anul acesta și în Piața Centrală din fața Casei de Cultură din Mangalia.

“Propunerea de organiza un Festival de Film pentru Copii și Adolescenți la Mangalia ne-a bucurat și ne-a onorat în același timp. Considerăm că este o oportunitate nemaipomenită atât pentru localnici, cât și pentru turiștii care ajung pe litoral în această perioadă, să se bucure de acest eveniment cultural important, dedicat tinerilor, la doi pași de mare, într-o locație simbol pentru Mangalia și anume Grădina de Vară”, spune primarul Radu Cristian.

Anvergura festivalului este dată și de numele mari din lumea filmului și nu numai, care formează juriul. Președintele juriului și selecționerul filmelor din cadrul MyFF este criticul de film Irina Margareta Nistor. Din juriu mai fac parte actorul Adrian Titieni, regizorul Emanuel Pârvu, actrița Emilia Popescu, scriitorul Radu Paraschivescu și actorul Daniel Nuță, care vor fi prezenți între 5 și 8 septembrie pentru a viziona scurtmetrajele împreuna cu participanții și pentru a desemna câștigătorii.

“Mangalia Youth Film Festival nu este doar un eveniment de divertisment, ci și o platformă culturală care contribuie la dezvoltarea cinematografiei pentru tineri, este un festival care inspiră, motivează și educă tinerele generații. Festivalul prezintă și promovează proiecții speciale și proiecții sincron, filme cu, despre și pentru copii și adolescenți, pentru audiența generală”, spune Irina Margareta Nistor.

În cadrul festivalului vor avea loc și întâlniri și workshopuri cu actori cunoscuți precum Cristina Ciobănașu, Ștefan Iancu, Daniel Nuță, Victoria Raileanu, Alma Lascu, dar și câțiva invitați-surpriză care vor fi anunțați în curând. Aceștia vor împărtăși experiențele lor cu tinerii participanți, oferindu-le o perspectivă unică asupra industriei cinematografice.

Parteneri oficiali ai festivalului: Sony și Oppo România

Parteneri media: Hotnews și Magic FM

Mai multe detalii despre eveniment și programul complet pe myff.ro

